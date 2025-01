Die 8. Sinfonie von Antonín Dvořák

Antonín Dvořák (1841-1904) war ein tschechischer Komponist. Hier seine 8. Sinfonie op. 88, gespielt vom hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Manfred Hobeck.

I. Allegro con brio



II. AdagioIII. Allegretto grazioso – Molto vivaceIV. Allegro, ma non troppo

Zu Dvořáks Zeiten wurde diese Sinfonie als seine 4. Sinfonie gezählt. Er komponierte sie im Jahr 1889 anlässlich seiner Aufnahme in die Böhmische Kaiser-Franz-Joseph-Akademie für Wissenschaft, Literatur und Kunst.

Dvořák wollte, wie er hinterließ, „ein von meinen anderen Sinfonie verschiedenes Werk schreiben, mit individuellen, in neuer Weise ausgearbeiteten Gedanken.“ Inspiration für diese Aufgabe holte er sich auf seinem Sommersitz in Böhmen, in der Landschaft bei Vysoká u Příbramě.

Die Sinfonie ist ein fröhliches, optimistisches Werk und stark von der böhmischen Volksmusik inspiriert. Die Orchestrierung ist ungewöhnlich, weil sie Piccoloflöte und Englischhorn einbezieht. Am 2. Februar 1890 wurde die Sinfonie in Prag uraufgeführt, wobei er selbst dirigierte.

Dvořák hatte einige Differenzen mit seinem Stammverleger Fritz Simrock, der mehr an kürzeren, kommerziell rentableren Werken interessiert war. Infolgedessen ließ Dvořák 1890 seine 8. Sinfonie bei der englischen Firma Vincent Novello veröffentlichen, was dazu führte, dass sie manchmal als „Englische Sinfonie“ bezeichnet wurde.