Kultur Ausnahmekomponist aus Salzburg

Eine Stunde mit Mozart

Von der „Hochzeit des Figaro“ über „Eine Kleine Nachmusik“ bis zum „Flötenkonzert Nr. 2 in D-Dur“: An Mozart führt in der klassischen Musik kein Weg vorbei. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.