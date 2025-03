Weltweit präsentiert Shen Yun die traditionelle chinesische Kultur – nur in China darf derzeit keines der acht Ensembles auftreten. Doch das ist nur eine Frage der Zeit, hofft der spanische EU-Politiker Hermann Tertsch. Er hat keinen Zweifel daran, dass das New Yorker Künstlerensemble Shen Yun der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) die Stirn bieten kann.

Nach einem Auftritt von Shen Yun im Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escoria am 16. März äußerte der Parlamentarier: „Ich halte es für großartig und denke, es ist sehr erfolgreich.“ Er sprach davon, dass die Auftritte „multipliziert“ werden sollten.

„Mir wurde gesagt, dass es weltweit acht [Gruppen] auf der Bühne gibt. Ich wünschte, es wären 80, und hoffe, dass es bald 800 sein werden“, so Tertsch.

Er zeigte sich begeistert von der Inszenierung des alten Chinas durch Shen Yun.

„Eine wunderschöne Vorstellung, einfach grandios. Es ist sehr inspirierend, diese großartige Bemühung, das authentische China, das spirituelle China, das China einer 5.000 Jahre alten Kultur wiederzubeleben“, lobt er das Engagement der Künstler.

„Wir müssen zurückgehen, um in die Geschichte des authentischen Chinas, des spirituellen Chinas, einzutauchen“, sagte der EU-Abgeordnete.

Er sprach sich für den klassischen chinesischen Tanz aus, eines der weltweit umfassendsten Tanzsysteme.

„Die unglaubliche Präzision, die Tanzschritte, die Bewegungen, die fantastische Stilisierung des Tanzes“ seien Teil dessen, was die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) „zerstören“ wolle, sagte Tertsch.

Nach seiner Auffassung ist die chinesische Kultur „brutal und kriminell durch ein rohes, militarisiertes China ausgelöscht worden. Es hat das Schlimmste im Menschen hervorgebracht, die größte Grausamkeit, und das ist das China, das uns seit 70 Jahren präsentiert wird“.

Der Politiker wies darauf hin, dass die KPCh auf Lüge und Betrug basiere. Die Partei brauche „minderwertige, austauschbare und seelenlose Wesen“ – Shen Yun sei genau das Gegenteil, eine „Seele“.

„Es handelt sich um Spiritualität und damit um ihren schlimmsten Feind“, so Tertsch weiter.

Shen Yun sei genau das Gegenteil davon. Daher bedauert der Politiker, dass Shen Yun nicht in China auftreten kann.

„Ich hoffe, dass in nicht allzu ferner Zukunft wirklich alles nach China zurückkehren wird und wir sowie der Rest der Welt China zurückbekommen, sodass sich die Menschen wirklich in Freiheit und mit dem Wunsch nach Glück, nach persönlichem Wachstum, nach Brüderlichkeit unter allen und in Freiheit entfalten können“, sagte Tertsch.

„Mein tiefster Respekt gilt Falun Gong“

Eines der schlimmsten Verbrechen dieses Jahrhunderts ist die durch die KPCh verübte Verfolgung von Falun Gong, einer uralten chinesischen Meditationslehre, auch Falun Dafa genannt. Auch die Künstler von Shen Yun praktizieren alle Falun Gong. Einige von ihnen haben die Verfolgung am eigenen Leib miterlebt.

Shen Yun hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch seine künstlerischen Auftritte über die Verbrechen der KPCh aufzuklären – insbesondere den Organraub, dem Falun-Gong-Praktizierende in China zum Opfer fallen.

„Mein tiefster Respekt gilt Falun Gong, für all ihre Arbeit, für all ihr Heldentum, für diese riesige, kolossale Schule der Spiritualität, die trotz aller Ungeheuerlichkeiten und Schwierigkeiten funktioniert“, erklärte Tertsch.

Er ist davon überzeugt, dass diese Verfolgung eine Lektion ist, die jeder Mensch lernen sollte.

„Meine Grüße richten sich an alle Opfer der chinesischen Unterdrückung, der erzwungenen Organtransplantationen, dieser unendlichen Grausamkeit des chinesischen Kommunismus. Dies ist eine große Lektion im Hinblick auf Einfühlungsvermögen und Selbstreflexion“, betonte der Spanier.

Nicht nur in Washington, D.C., wo kürzlich versucht wurde, durch Bombendrohungen eine Aufführung von Shen Yun im Kennedy Center zu verhindern, sind die Künstler Angriffen ausgesetzt. Auch in Spanien sei es nicht ungewöhnlich, dass die KPCh versuche, sich in alles einzumischen, schildert der EU-Abgeordnete weiter.

„Natürlich“ versuche es die KPCh auch in Spanien. „Sie versucht es überall. Die Kommunistische Partei Chinas denkt, dass sie überall alles machen kann. Und wir müssen ihnen zeigen, dass das nicht stimmt, und je mehr von uns sie lehren, dass das nicht stimmt, desto besser“, sagte er.

Tertsch äußerte auch, dass die KPCh zu weit in viele ausländische Institutionen eingegriffen habe. „Das Schlimme“ sei, dass die KPCh „hier viele Komplizen hat, weil sie die Leute und die Institutionen kauft“, sagte er. „Wir müssen diejenigen anzeigen, die gekauft sind.“

