„Ich möchte so sein wie sie“ – Shen Yun beflügelt junge Ballerina

Grazile Schritte, hohe Sprünge, spektakuläre Salti. Mit seinem klassischen chinesischen Tanz erobern die Künstler von Shen Yun seit dem Jahr 2006 die Herzen der Zuschauer weltweit. In diesem Jahr ist das Ensemble aus New York mit insgesamt acht Künstlergruppen auf Tournee.

Die Logopädin Kristy Hickman besuchte mit ihrer Tochter Genevieve eine Aufführung von Shen Yun am 9. März im First Interstate Center for the Arts in der Stadt Spokane im US-Bundesstaat Washington. Die Tänzerinnen und Tänzer überzeugten die beiden mit ihrem hohen Niveau und der unglaublichen Präzision.

„Sehr begabt – ich habe viel Akrobatik, Saltos und Gymnastik gesehen“, so die Logopädin.

Genevieve, die selbst Ballett übt und bereits seit dem dritten Lebensjahr tanzt, war stark beeindruckt von dem klassischen chinesischen Tanz – einem der umfassendsten Tanzsysteme auf der Welt. Sie fühlte sich von den Tänzerinnen beflügelt:

Als ich Shen Yun sah, spürte ich, dass ich auch so sein möchte wie sie.“

Die Anmut der Tänzer und Tänzerinnen sowie ihre Art, sich zu bewegen, hätten sie inspiriert, weiter Ballett zu tanzen, fügte Genevieve hinzu. Zwar gebe es auch im Ballett viele Drehungen, doch die Leichtigkeit im klassischen chinesischen Tanz, mit der die Shen-Yun-Tänzer sie vollzogen, faszinierte die junge Ballerina.

„Selbst bei den Drehungen behielten sie ihre Körperspannung bei“, bewunderte sie.

Die Tänzerinnen und Tänzer von Shen Yun stellen alle strengen Anforderungen an sich. Sie zeichnen sich durch einen stählernen Geist, körperliche Höchstleistungen und ein Herz voller Demut aus.



Prächtige Kostüme begeistern

Die historischen Kostüme, die bei Shen Yun zu sehen sind, sind alle professionell geschneidert. Sie präsentieren die Mode, die in den verschiedenen Epochen der 5.000-jährigen chinesischen Zivilisation getragen wurde.

Dazu gehören nicht nur farbenprächtige Trachten, sondern auch lange, wallende Gewänder wie die seidigen Wasserärmel, die wie Wellen durch die Luft schwingen.

Kristy Hickman wunderte sich, dass die Tänzerinnen nicht über die langen Stoffe stolperten; „sie machten keinerlei Fehler“, bemerkte sie.

„Das erstaunt mich einfach… Ich würde nur zu gern wissen, wie sie trainieren, üben und wie das aussieht“, so die Logopädin.

Einzigartige Kompositionen und berührende Geschichten

Aber auch das Live-Orchester von Shen Yun, eine Kombination aus traditionellen chinesischen und klassischen westlichen Instrumenten, beeindruckte mit seinen einzigartigen Kompositionen, erklärte Kristy Hickman, deren Sohn ebenfalls im Orchester spielt. Sie selbst spiele Klavier.

„Es war sehr imposant zu hören, wie präzise die Musik auf die Tänzer abgestimmt war“, schilderte sie weiter – und zwar fehlerfrei. „Das war wunderschön.“

Außerdem habe die Logopädin es genossen zu sehen, wie Shen Yun in den Tanzgeschichten traditionelle Werte wie Güte und Wahrheit präsentiert. Eine Szene spielt in einem Restaurant. Die Besitzerin muss sich mit unhöflichen Rüpeln abgeben und sie bewirten. Doch als diese eine junge Frau entführen wollen, offenbart sie ihre versteckten Talente.

In einem anderen Stück, gleich zu Beginn der Aufführung, steigt der Schöpfer gemäß der traditionellen chinesischen Kultur mit vielen Gottheiten auf die Erde herab, um den Grundstein für eine neue prachtvolle Zivilisation zu legen.

„Wir lieben es immer, ihre Sichtweise zu erfahren. Wir glauben an Gottheiten“, so Kristy Hickman. Deshalb gefalle ihr die Botschaft von Shen Yun für eine Welt in Frieden und der Freiheit, „glauben zu können, was man will“.

Es sei schön, dass dieses Bewusstsein weitergetragen werde.

