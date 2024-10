Kultur 7. Internationaler Klavierwettbewerbs von NTD

Klänge der Reinheit: Deutsche und taiwanesische Pianisten triumphieren bei Wettbewerb in New York

Im renommierten Kaufman-Music-Center in New York fand der Höhepunkt des 7. Internationalen Klavierwettbewerbs von NTD statt. Die Veranstaltung bot eine Bühne für aufstrebende Talente und etablierte Virtuosen, die mit ihren Darbietungen das Publikum in ihren Bann zogen.