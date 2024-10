Musik Klassiker aus dem Norden

Die Norwegische Rhapsodie Nr. 1 von Johan Halvorsen

Johan Halvorsen war lange Zeit Chefdirigent am Nationaltheater in Kristiania – in Oslo, wie die Stadt seit 1924 heißt. Später widmete er sich dem Komponieren. Hier zu hören ist eine Rhapsodie aus seiner Feder. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.