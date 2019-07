Technik » Innovation » Lifestyle Trend in Marseille: Jugendliche spielen „E-Scooter-Versenken“ – Stadt setzt Mediatoren ein

Wer kennt sie nicht, die E-Scooter, die neuerdings an jeder Ecke in den deutschen Großstädten zu finden sind. In Frankreich sind die beliebten Roller, schon seid einem Jahr in Gebrauch. In Marseille haben Jugendliche nun ein neues Spiel entwickelt: "E-Scooter-Versenken". Ein teures und für die Umwelt auch belastendes "Spiel".