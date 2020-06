„Black Lives Matter“-Proteste USA: Bewegendes Statement von afroamerikanischem Polizist aus Ohio

Polizist Stalien, so wie sich der Beamte aus Ohio, USA, selbst am Ende seines Facebook-Eintrags nennt, hat mit einem emotionalen Statement die Herzen vieler Amerikaner berührt. Sein Eintrag auf der Facebook-Seite "Ohio Going Blue" wurde seit dem 12. Juni über 16.000 Mal geteilt. Wir veröffentlichen hier den kompletten Text in deutscher Übersetzung:

„Ich erinnere mich an die unzähligen Male, die ich danach in der Gegend herumgefahren bin und jeden gefragt habe: „Haben Sie gesehen, wer es war?“, und die beliebte Antwort derselben Leute war immer: „Scheiß auf die Polizei, ich bin kein Spitzel, ich werde mich selbst darum kümmern. Dies geschah jedes Mal, bei jedem einzelnen Mord, schwarz gegen schwarz.

Ich wachte jeden Morgen auf, zog meine frisch gebügelte Uniform an, polierte mein Abzeichen, funktionierte, kontrollierte meine Waffe, küsste meine Frau und mein Kind und wartete darauf, dass meine Frau vor meiner Abreise dasselbe sagt, was sie immer tut: „Komm auf jeden Fall zu uns nach Hause zurück“. Ich antwortete immer: „Das werde ich“, aber die Wahrheit war, dass ich mir nie sicher war, ob ich es tun würde. Ich hätte in diesem Job fast mein Leben verloren, und jeder Anruf, jede Haltestelle, jeder Augenblick, in dem ich diese Uniform trug, war eine weitere Möglichkeit für mich, fast noch einmal mein Leben zu verlieren. Ich war eine Zielscheibe in genau der Gemeinschaft, die ich zu schützen geschworen hatte, genau der Gemeinschaft, der ich helfen wollte. In der Tat hassen sie meine Anwesenheit. Sie nannten mich „Onkel Tom“ und „Möchtegern-Weißer“, und ich konnte nicht verstehen, warum. Meine eigenen schwarzen Mitmenschen greifen mich an, wünschen sich meinen Tod, wünschen sich den Tod meiner Familie. Ich war so verwirrt, so zerrissen, dass ich nicht verstehen konnte, warum sich meine eigenen Schwarzen gegen mich wenden, wo ich doch jedes Mal, wenn sie anriefen … da war. Jedes Mal, wenn jemand gestorben ist… war ich dabei. Jedes Mal, wenn sie einen der schlimmsten Momente in ihrem Leben durchlebten… war ich dabei. Warum war ich also der Feind? Ich habe mich tief in diese Frage vertieft… Warum war ich der Feind? Dann erkannte ich es klarer.

Beschwerde: Die Polizei hat es immer auf uns abgesehen, sie legt sich immer mit dem schwarzen Mann an.

Tatsache: Eine Stadt, in der die Mehrheit der Bürger schwarz ist (z.B. Baltimore) …wird IMMER eine höhere Rate von Schwarzen haben, die verhaftet werden, sie wird IMMER eine höhere Rate von Schwarzen haben, die angehalten werden, und sie wird IMMER eine höhere Rate von Schwarzen haben, die getötet werden, und der Grund dafür ist, dass eine Stadt mit diesen Merkmalen IMMER eine höhere Rate von Schwarzen haben wird, die Verbrechen begehen. Die Statistiken folgen dem gleichen Trend für Asiaten, wenn Sie nach China gehen, für Hispanics, wenn Sie nach Puerto Rico gehen, für Weiße, wenn Sie nach Russland gehen, und die Liste geht weiter. Es heißt Demographie.

Beschwerde: Es werden mehr schwarze als weiße Jungs verhaftet.

Tatsache: Schwarze Menschen haben eine grob unverhältnismäßig hohe Kriminalitätsrate. Daten des FBI zeigen, dass im Jahr 2014 landesweit Schwarze 5.173 Morde, Weiße 4.367 Morde begangen haben. Die Zahl der Todesopfer in Chicago ist fast so hoch wie die der beiden Kriege im Irak und in Afghanistan zusammengenommen. Die Zahl der Todesopfer in Chicago vom 26. November 2001 bis zum 26. November 2015 beläuft sich auf 7.401. Die Gesamtzahl der Todesopfer während der Operation Iraqi Freedom (2003-2015: 4.815) und der Operation Enduring Freedom/Afghanistan (2001-2015: 3.506) beläuft sich auf insgesamt 8.321.

Beschwerde: Schwarze sind die einzigen, die von der Polizei getötet werden, oder sie werden häufiger getötet.

Tatsache: Im Juli 2016 belief sich die Zahl der US-Bürger, die in diesem Jahr von der Polizei getötet wurden, auf 238 Weiße, 123 Schwarze, 79 Hispanics und 69 Personen anderer/oder unbekannter Rasse.

Tatsache: Schwarze töten mehr andere Schwarze als die Polizei, und es gibt nur Protest und Empörung, wenn ein Polizist einen Schwarzen tötet. Der Kriminologe Dr. Richard R. Johnson von der Universität Toledo untersuchte die neuesten Kriminalitätsdaten aus den Supplementary Homicide Reports and Centers for Disease Control des FBI und stellte fest, dass zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2012 jährlich durchschnittlich 4.472 schwarze Männer von anderen schwarzen Männern getötet wurden. Professor Johnsons Forschung kam ferner zu dem Schluss, dass 112 schwarze Männer jährlich während desselben Zeitraums sowohl an gerechtfertigten als auch an ungerechtfertigten Tötungen starben, an denen die Polizei beteiligt war.

Beschwerde: Nun, wir leisten bereits gute Arbeit beim Selbstmord, wir brauchen dazu nicht die Polizei. Außerdem sollten sie es besser wissen.

Je mehr ich zuhörte, desto mehr wurde mir klar. Je mehr ich recherchierte, desto mehr wurde mir klar. Ich würde Fragen stellen und würde nur emotionale Antworten und Schlussfolgerungen erhalten, die auf keinerlei Fakten basieren. Je mehr Morde ich sah, je mehr Tragödie, je mehr Grausamkeit, je mehr Gewalt, je mehr Todesopfer eines schwarzen Mannes durch die Hand eines anderen schwarzen Mannes…..desto mehr wurde mir klar.

Ich habe in den vergangenen Nächten nicht gut geschlafen. Herzschmerz bedrückt mich, Wut fließt durch meine Adern, und Tränen füllen meine Augen. Ich habe die Ermordung meiner Polizeikollegen live im Fernsehen miterlebt, und die Bilder, wie sie am Boden lagen, sind für immer in meinem Gehirn eingebrannt. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, wenn ich es gewesen wäre, ein schwarzer Mann, ein schwarzer Polizist, im Fernsehen, ermordet, tot auf dem Boden liegend,… würden meine Freunde und meine Familie immer noch denken, dass ‚Black Lives Matter‘? Hätte mein Leben eine Rolle gespielt? Würden sie zur Erinnerung an mich T-Shirts machen? Würden sie ins Fernsehen gehen und gegen Gewalt protestieren? Würden sie sogar einen Facebook-Beitrag verfassen oder einen Beitrag mit Bezug auf meinen Tod veröffentlichen?

Mir wurde klar, dass sie sich weigern zu glauben, dass die meisten Bullen anerkennen, dass es böse Bullen gibt, die niemals eine Dienstmarke und eine Waffe hätten erhalten dürfen, die Hühnerscheiße sind und auf eine Kakerlake schießen, wenn sie zu schnell auf sie zukrabbelt, die nie in der Gemeinde gearbeitet haben und vielleicht eingeschüchtert sind. Dass die meisten Polizisten den Gedanken scheuen, jemanden erschießen zu müssen, und nie den Aufruhr und die seelischen Qualen sehen, die ein Polizist durchmacht, nachdem er jemanden töten musste, um sein eigenes Leben zu retten. Stattdessen glauben sie, dass wir alle blutrünstige Mörder sind, weil die Medien dies sagen, auch wenn die Zahlen das Gegenteil beweisen.

Mir wurde klar, sie glauben wirklich, dass sie durch den Tod von Polizisten Anerkennung bekommen werden. Doch was es wirklich bewirkt, ist, dass ihre Bewegung zwei Schritte rückwärts geht und sie als einheimische Terroristen abgestempelt werden. Mir wurde klar, dass einige dieser Leute, die sagen, Black Lives Matter, voller Hass und Rassismus sind. Hass auf Polizisten, wegen der Lügen, dass mehr Schwarze ins Visier genommen und getötet werden. Rassismus gegen Weiße, wegen einer Tragödie, die vor 100 Jahren begann, als die meisten der heutigen Weißen noch nicht einmal geboren waren. Mir wurde klar, dass ein Teil der Vorstellung von „Gerechtigkeit“ der afroamerikanischen Gemeinschaft die Verfolgung JEDES Polizisten oder weißen Mannes ist, der einen Schwarzen tötet oder von dem angenommen wird, dass er einen Schwarzen getötet hat, egal unter welchen Umständen. Mir wurde klar, dass die afroamerikanische Gemeinschaft sich weigert, nach innen zu schauen, um ihre Hauptprobleme zu lösen, und stattdessen Ausflüchte macht und im Außen nach Lösungen sucht. Mir wurde klar, dass viele Menschen in der afroamerikanischen Gemeinschaft mit Hass statt mit Liebe führen. Spaltung statt Einigkeit. Aufruhr und Unruhen statt Frieden. Mir wurde klar, dass sie genau zu der Gruppe geworden sind, gegen die sie angeblich kämpfen.

Ich erkannte, dass genau die Gründe, warum ich Polizist wurde, genau die Gründe sind, aus denen mich meine eigenen Leute hassen, und jetzt in diesem giftigen, hasserfüllten, rassistisch aufgeladenen politischen Klima bin ich jetzt eher bereit zu sterben,…. und es ist immer noch schwer für mich zu verstehen…… bis heute.

Polizist Stalien“

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

