Der deutsche Sozialist Herbert Marcuse – der Philosoph der Antifa

Der typische Sozialist von heute ist kein Gewerkschafter, der höhere Löhne will. Er ist ein transsexueller Öko-Feminist, der in „Antifa“- und „Black Lives Matter“-Kundgebungen marschiert und Zementklötze auf seine politischen Gegner wirft.

Wir sehen es an den Unruhen und Plünderungen, welche die USA nach dem Mord an George Floyd durchziehen. Der sozialistischen Linken geht es heute weniger um die Ausbeutung von Arbeitern durch die Bourgeoisie als vielmehr um die rassen-, geschlechts- und geschlechtsübergreifenden Missstände der Identitätspolitik. Ich nenne es Identitätssozialismus.

Die Sozialisten von heute wollen ein Amerika, das die Gruppen integriert, die früher als ausgeschlossen galten, und gleichzeitig die Gruppen ausschließt, die früher dominierten. „Wenn Sie weiß, männlich, heterosexuell und religiös und/oder sozial konservativ sind“, schreibt der Blogger Rod Dreher, „dann gibt es für Sie keinen Platz“ in der progressiven Linken. Im Gegenteil, man müsse jetzt damit rechnen, dass in der Gesellschaft „Leute wie Sie ihre Arbeit und ihren Einfluss verlieren werden“.

Mit anderen Worten: Für Identitätssozialisten und für die Linke im Allgemeinen sind Schwarze und Latinos in, Weiße sind out. Frauen sind drin, Männer sind draußen. Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle, zusammen mit anderen, exotischeren Typen sind drin; Heterosexuelle sind draußen. Illegale sind drin; einheimische Bürger sind draußen. Man mag denken, dass dies alles Teil der Politik der Inklusion ist, aber wenn man das denkt, bekommt man nur die Hälfte des Bildes. Für die Linke geht es nicht nur um die Einbeziehung, sondern auch um den Ausschluss, um die Entfremdung ihrer Gegner von ihrem Heimatland.

Wie konnte es soweit kommen? Um den Identitätssozialismus zu verstehen, müssen wir den Mann kennen lernen, der herausgefunden hat, wie man seine verschiedenen Enden zusammenführt: Herbert Marcuse.

Marcuses Revolution

Als deutscher Philosoph teilweise jüdischer Abstammung studierte Marcuse bei dem Philosophen Heidegger, bevor er vor dem Aufstieg der Nazis aus Deutschland floh. Nach Aufenthalten an der Columbia, Harvard und Brandeis zog Marcuse nach Kalifornien, wo er an der University of California-San Diego studierte und in den 60er Jahren zum Guru der Neuen Linken wurde.

Marcuse beeinflusste eine ganze Generation junger Radikaler, von Weather Underground-Mitbegründer Bill Ayers über die Yippie-Aktivistin Abbie Hoffman bis hin zu Tom Hayden, Präsident der Aktivistengruppe Students for a Democratic Society (SDS). Angela Davis, die sich später den Black Panthers anschloss und mit dem Ticket der Kommunistischen Partei auch für das Amt der Vizepräsidentin kandidierte, war eine Schülerin von Marcuse und auch eine seiner Schützlinge. Es war Marcuse, sagte Davis, der „mich lehrte, dass es möglich ist, ein Akademiker, Aktivist, Gelehrter und Revolutionär zu sein“.

Marcuse forderte die Aktivisten der 1960er Jahre auf, Gebäude zu besetzen und die Hierarchie der Universitäten zu stürzen – als eine Art erster Schritt zur Förderung der sozialistischen Revolution in Amerika. Interessanterweise war es Ronald Reagan – der damalige Gouverneur von Kalifornien -, der Marcuse feuern ließ. Dennoch behielt Marcuse seine Berühmtheit und seinen Einfluss auf die Radikalen der damaligen Zeit. Natürlich schuf er nicht die Kräfte des Identitätssozialismus, aber er sah, vielleicht früher als jeder andere, wie sie die Grundlage für einen neuen und lebensfähigen Sozialismus in Amerika bilden konnten. Das ist der Sozialismus, mit dem wir es jetzt zu tun haben.

Um das Problem zu verstehen, mit dem Marcuse konfrontiert war, müssen wir zu Karl Marx zurückgehen. Marx sah sich selbst als Prophet, nicht als Anstifter des aufkommenden Sozialismus. Wir denken an Marx als eine Art Aktivist, der eine Arbeiterrevolution organisieren wollte, aber Marx betonte von Anfang an, dass die sozialistische Revolution unausweichlich kommen würde; es musste nichts getan werden, um sie herbeizuführen. Die marxistische Ansicht wird von einem der deutschen Anhänger von Marx, Karl Kautsky, schön zusammengefasst, der schrieb: „Unsere Aufgabe ist nicht, die Revolution zu organisieren, sondern uns für die Revolution zu organisieren; es geht nicht darum, die Revolution zu machen, sondern sie auszunutzen.“

Aber was passiert, wenn die Arbeiterklasse zu sicher und zufrieden ist, um zu revoltieren? Marx hat dies nicht vorhergesehen; in der Tat ist das Fehlen einer einzigen Arbeiterrevolte, irgendwo auf der Welt, wie sie Marx vorhergesagt hat, eine vollständige und entscheidende Widerlegung des „wissenschaftlichen“ Marxismus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sich die Marxisten in der ganzen Welt dieses Problems voll bewusst. Wladimir Lenin löste es, indem er einen professionellen Kader von Revolutionären zusammenstellte. Wenn die Revolution nicht von der Arbeiterklasse gemacht werden würde, so bestand er darauf, müsste sie für sie gemacht werden.

Marcuse definierte das Problem auf die gleiche Weise wie Lenin: Wenn die Arbeiterklasse dem Sozialismus nicht gewachsen ist, wo kann man dann ein neues Proletariat finden, um ihn zu verwirklichen? Marcuse wusste, dass moderne Industrieländer wie die Vereinigten Staaten nicht die Typen von landlosen Bauern und Berufssoldaten zusammenbringen konnten – das Strandgut einer rückständigen feudalen Gesellschaft, auf das sich Lenin verließ. Wer könnte also als Ersatzproletariat dienen, das nötig wäre, um für den Sozialismus in Amerika zu agitieren?

„Bewusstsein schärfen“

Marcuse schaute sich um, um herauszufinden, welche Gruppen eine natürliche Antipathie gegen den Kapitalismus hatten. Marcuse wusste, dass er auf die böhmischen Künstler und Intellektuellen zählen konnte, die die industrielle Zivilisation lange Zeit gehasst hatten, zum Teil deshalb, weil sie sich den Geschäftsleuten und Ladenbesitzern überlegen wähnten. Diese selbsternannten „Ausgestoßenen“ waren natürliche Rekruten für das, was Marcuse die Große Verweigerung nannte – die viszerale Ablehnung der freien Marktgesellschaft.

Das Problem war jedoch, dass diese Bohemiens auf kleine Bereiche der westlichen Gesellschaft beschränkt waren: den Münchner Stadtteil Schwabing, das linke Ufer von Paris, Greenwich Village in New York und eine Handvoll Universitätsgelände. Allein waren sie kaum in der Lage, eine Demonstration abzuhalten, geschweige denn eine Revolution zu machen.

Also musste Marcuse weiter suchen. Er musste einen Weg finden, die böhmische Kultur in den Mainstream zu bringen, die Ausgestoßenen zu normalisieren und normale Menschen zu Ausgestoßenen zu machen. Er begann mit einer Gruppe von Proleten: den jungen Leuten der 1960er Jahre. Hier war schließlich eine Gruppe, die eine Massenbewegung bilden konnte.

Doch was für eine Gruppe! Zum Glück war Marx nicht da, um sie zu sehen; er wäre in Gelächter ausgebrochen. Abbie Hoffman? Jerry Rubin? Mario Savio? Wie konnten Menschen dieser traurigen Generation, diese schlaffen, verdorbenen Produkte des Nachkriegswohlstands, diese Parodien der Menschheit, diese Faulpelze, die von den Problemen der realen Welt völlig losgelöst waren und sich neurotisch auf sich selbst, ihre Drogen und ihr Sexualleben und ihre nervtötende Musik konzentrierten, als Schocktruppen der Revolution dienen?

Marcuse antwortete: Indem „ihr Bewusstsein geschärft“ wird. Die Studenten waren bereits etwas entfremdet von der Gesellschaft. Sie lebten in diesen sozialistischen Kommunen, die Universitäten genannt wurden. Sie nahmen ihre Annehmlichkeiten als selbstverständlich hin. Sie waren undankbar und verachteten ihre Eltern, anstatt sie zu ehren, für die Opfer die sie für sie gebracht hatten. Sie suchten „etwas mehr“, eine Form der Selbstverwirklichung, die über die materielle Erfüllung hinausging.

Hier, so erkannte Marcuse, war der eigentliche Rohstoff, aus dem der Sozialismus in einer reichen, erfolgreichen Gesellschaft gemacht wird. Vielleicht gab es einen Weg, sie in Unterdrückung zu unterweisen und ihre spirituelle Anomie in politische Unzufriedenheit umzuwandeln. Marcuse war zuversichtlich, dass eine aktivistische Gruppe von Professoren das Bewusstsein einer ganzen Generation von Studenten so schärfen könnte, dass sie sich subjektiv unterdrückt fühlen könnten, selbst wenn es keine objektiven Kräfte gäbe, die sie unterdrückten. Dann würden sie zu Aktivisten werden, um nicht die Unterdrückung durch andere, sondern ihre eigene zu bekämpfen.

Natürlich würde es etwas Arbeit erfordern, egoistische Studenten zu sozial bewussten Aktivisten zu machen. Aber zu Marcuses unglaublichem Glück waren die 60er Jahre das Jahrzehnt des Vietnamkrieges. Die Studenten standen vor der Aussicht, eingezogen zu werden. So hatten sie egoistische Gründe, sich dem Krieg zu widersetzen. Doch dieser Egoismus konnte genutzt werden, indem man den Studenten glauben machte, dass sie keine Feiglinge waren, die sich der Einberufung entzogen, sondern edle Widerständler, die Teil eines globalen Kampfes für soziale Gerechtigkeit waren. Auf diese Weise konnte das schlechte Gewissen selbst im Namen des linken Aktivismus rekrutiert werden.

Marcuse porträtierte Ho Chi Minh und den Vietcong als eine Art Proletariat der Dritten Welt, das darum kämpft, sich von der amerikanischen Hegemonie zu befreien. Dies stellte eine Umsetzung marxistischer Kategorien dar. Die neue Arbeiterklasse waren die vietnamesischen „Freiheitskämpfer“. Die bösen Kapitalisten waren amerikanische Soldaten, die im Auftrag der US-Regierung dienten. Marcuses Genie war es, in den 1960er Jahren linken Studenten zu sagen, dass die vietnamesischen „Freiheitskämpfer“ ohne sie nicht erfolgreich sein könnten.

„Nur die innere Schwächung der Supermacht“, schrieb Marcuse in „Ein Essay über die Befreiung“, „kann endlich die Finanzierung und Ausrüstung der Unterdrückung in den rückständigen Ländern stoppen“.

In seiner Vision waren die Studenten die „Freiheitskämpfer“ im Bauch der kapitalistischen Bestie. Gemeinsam würden die Revolutionäre im In- und Ausland an der Großen Verweigerung mitarbeiten. Sie würden gemeinsam den Krieg beenden und sowohl Vietnam als auch Amerika erlösen. Und wie würde diese Erlösung aussehen? In den Worten Marcuses: „Kollektives Eigentum, kollektive Kontrolle und Planung der Produktions- und Vertriebsmittel“. Mit anderen Worten: der klassische Sozialismus.

Transponierende Klasse

Ok, jetzt haben wir also die jungen Leute. Wen noch? Marcuse schaute sich in Amerika nach weiteren Interessenten um, und er fand neben den Studenten drei Gruppen, die reif für die Aufnahme waren. Die erste war die „Black Power“-Bewegung, die sich an die Bürgerrechtsbewegung anschloss. Das Schöne an dieser Gruppe aus der Sicht von Marcuse ist, dass sie nicht in der Kunst des Klagens unterrichtet werden musste; Schwarze hatten Klagen, die Jahrhunderte zurückgingen.

Folglich gab es hier eine Gruppe, die gegen den Status quo mobilisiert werden konnte, und wenn der Status quo mit dem Kapitalismus identifiziert werden konnte, gab es hier eine Gruppe, die für den Sozialismus offen sein sollte. Durch eine Art marxistische Umsetzung würden „Schwarze“ zur Arbeiterklasse, „Weiße“ zur Kapitalistenklasse. Die Rasse tritt in dieser Analyse an die Stelle der Klasse. So kommen wir zum Afro-Sozialismus, und von dort ist es ein kurzer Schritt zum Latino-Sozialismus und jeder anderen Art von ethnischem Sozialismus.

Eine weitere aufkommende Quelle der Verärgerung waren die Feministinnen. Marcuse erkannte, dass mit einer wirksamen Bewusstseinsbildung auch ihnen beigebracht werden könnte, sich selbst als ein unterdrücktes Proletariat zu sehen. Dies würde natürlich eine weitere marxistische Umsetzung erfordern: „Frauen“ würden nun als die Arbeiterklasse und „Männer“ als die Kapitalistenklasse angesehen werden; die Klassenkategorie würde nun auf das Geschlecht verlagert.

„Die Bewegung wird radikal“, schrieb Marcuse, „in dem Maße, in dem sie nicht nur auf Gleichheit innerhalb der Arbeits- und Wertstruktur der etablierten Gesellschaft abzielt (…), sondern vielmehr auf eine Veränderung der Struktur selbst“. Marcuses Ziel war nicht nur das Patriarchat; es war die monogame Familie. In gramscischen Begriffen betrachtete Marcuse die heterosexuelle Familie selbst als Ausdruck der bürgerlichen Kultur, so dass seiner Ansicht nach die Abschaffung der Familie dazu beitragen würde, das Aufkommen des Sozialismus zu beschleunigen.

Marcuse schrieb nicht speziell über Homosexuelle oder Transgender, aber er war sich mehr als bewusst über exotische und absonderliche Formen des Sexualverhaltens, und die Logik des Identitätssozialismus lässt sich leicht auf all diese Gruppen ausdehnen. Wieder einmal brauchen wir eine kreative marxistische Umsetzung. Homosexuelle und transsexuelle Menschen werden zum neuesten Proletariat, und Heterosexuelle – auch schwarze und weibliche Heterosexuelle – werden zu ihren Unterdrückern.

Die Wurzeln der Intersektionalität

Wir sehen hier die Wurzeln der „Intersektionalität“. Wie die Linke jetzt behauptet, ist eine Form der Unterdrückung gut, aber zwei sind besser, und drei oder mehr sind am besten. Das wahre Vorbild des Identitätssozialismus ist ein schwarzer oder brauner Mann, der sich in eine Frau mit Dritte-Welt-Hintergrund verwandelt, die versucht, illegal in dieses Land zu gelangen, weil ihr eigenes Land angeblich durch den Klimawandel von der Landkarte verschwunden ist.

Diese jüngsten Entwicklungen gehen über Marcuse hinaus. Er wusste nichts über Intersektionalität, aber er erkannte die aufkommende Umweltbewegung als eine Gelegenheit, den Kapitalismus einzuschränken und zu regulieren. Das Ziel, betonte er, sei es, „die Ökologie so weit voranzutreiben, dass sie nicht mehr innerhalb des kapitalistischen Rahmens eingedämmt werden kann“, obwohl er erkannte, dass dies „bedeutet, zunächst den Antrieb innerhalb des kapitalistischen Rahmens auszuweiten“.

Marcuse kehrte auch Freud um, um für die Befreiung des Eros einzutreten. Freud hatte argumentiert, dass der primitive Mensch sich zielstrebig dem „Lustprinzip“ verschrieben habe, aber mit fortschreitender Zivilisation müsse das Lustprinzip dem untergeordnet werden, was Freud als „Realitätsprinzip“ bezeichnete. Mit anderen Worten, die Zivilisation ist das Produkt der Unterordnung des Instinkts unter die Vernunft. Unterdrückung, so Freud, ist der notwendige Preis, den wir für die Zivilisation zahlen müssen.

Marcuse argumentierte, dass die Zivilisation jedoch irgendwann einen Punkt erreicht, an dem die Menschen den anderen Weg gehen können. Sie können die ganz natürlichen Instinkte, die so lange unterdrückt worden sind, freisetzen und das Realitätsprinzip dem Lustprinzip unterordnen. Dies würde eine Freisetzung dessen bedeuten, was Marcuse als „polymorphe Sexualität“ bezeichnete, und die „Reaktivierung aller erogenen Zonen“. Wir sind hier nicht weit von der ganzen Bandbreite bizarrer zeitgenössischer Themen entfernt, von Bisexualität bis Transsexualität und darüber hinaus.

Marcuse erkannte, dass die Mobilisierung all dieser Gruppen – der Studenten, der Umweltschützer, der Schwarzen, der Feministinnen, der Homosexuellen – Zeit brauchen würde und viel Bewusstseinsbildung oder Umerziehung erfordern würde. Er sah die Universität als den idealen Ort für die Durchführung dieses Projekts an, weshalb er sein eigenes Leben der Lehre und Ausbildung einer Generation von sozialistischen und linken Aktivisten widmete. Mit der Zeit, so glaubte Marcuse, könnte die Universität eine neue Art von Kultur hervorbringen, und diese Kultur würde dann in die größere Gesellschaft metastasieren und die Medien, die Filme und sogar den Lebensstil der Titanen der Kapitalistenklasse selbst infizieren.

Marcuses Projekt – die Übernahme der amerikanischen Universität, um sie zu einem Instrument der sozialistischen Indoktrination zu machen – hatte zu Lebzeiten keinen Erfolg. Tatsächlich wurde er, wie oben erwähnt, gefeuert, als Reagan die Regenten des Universitätssystems unter Druck setzte, Marcuses Vertrag nicht zu verlängern. Mit der Zeit gelang es Marcuse jedoch, als die Aktivistengeneration der 1960er Jahre allmählich die Eliteuniversitäten übernahm. Heute ist die sozialistische Indoktrination auf dem amerikanischen Campus die Norm, und Marcuses Traum hat sich verwirklicht.

„Repressive Toleranz“

Marcuse ist auch der Philosoph der Antifa. In einem berühmten Essay mit dem Titel „Repressive Toleranz“ argumentierte er, dass Toleranz keine Norm oder kein Recht ist, das auf alle Menschen ausgedehnt werden sollte. Ja, Toleranz ist gut, aber nicht, wenn es um Menschen geht, die intolerant sind. Es ist völlig in Ordnung, ihnen gegenüber intolerant zu sein, bis zu dem Punkt, sie zu stören, ihre Veranstaltungen zu unterbrechen, sie am Sprechen zu hindern oder sogar ihre Karriere und ihr Eigentum zu zerstören.

Marcuse hat nicht den Begriff „Hasser“ verwendet, aber er hat das Argument erfunden, dass es legitim ist, Hass gegen Hasser zu empfinden. Für Marcuse gab es keine Grenzen, was man tun konnte, um solche Menschen zu diskreditieren und zu ruinieren; er wollte, dass die Linke sie „mit allen Mitteln“ besiegt. Marcuse billigte sogar bestimmte Formen des innerstaatlichen Terrorismus, wie den Bombenanschlag im Untergrund auf das Pentagon, mit der Begründung, dass die Täter versuchten, die größere Gewalt zu stoppen, die die US-Streitkräfte den Menschen in Vietnam und anderen Ländern zufügen.

Unsere Welt ist heute ganz anders als in den 1960er Jahren, und doch gibt es so vieles, was unheimlich vertraut erscheint. Wenn es um den Identitätssozialismus geht, leben wir immer noch mit Marcuses Erbe.

Über den Autor: Dinesh D’Souza hat eine herausragende Karriere als Schriftsteller, Gelehrter und öffentlicher Intellektueller hinter sich und ist auch ein preisgekrönter Filmemacher. Sein neues Buch ist „Vereinigte Staaten von Sozialismus“: Wer steckt dahinter? Warum er böse ist. Wie man ihn aufhalten kann.“

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: The Philosopher of Antifa

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.