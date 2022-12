Der Ukraine-Krieg als Ausrede für Energieprobleme: „Planwirtschaft for Future“

E.ON trennte sich 2016 von den „schmutzigen fossilen“ Geschäften; Steinkohle, Gas-und Ölkraftwerke wurden in ein neues Unternehmen namens „Uniper“ ausgelagert. Als „Bad Bank“ ist Uniper nicht sanierungsfähig – für die Bundesregierung jedoch „Too big to fail“. Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images