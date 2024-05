103 Jahre alte Ärztin enthüllt ihr Geheimnis für ein langes und glückliches Leben

Mit 103 Jahren findet die aus Arizona stammende Gladys McGarey immer noch jeden Tag neue Gründe aufzustehen und ein sinnvolles Leben voller Liebe zu führen.

McGarey wurde 1921 geboren und verbrachte die ersten 15 Jahre ihres Lebens in Nordindien, wo ihre Eltern als medizinische Missionare tätig waren.

Mit 15 Jahren verließ sie Indien und ging in die USA. Dort führte sie ihre Lebensreise zu einer beeindruckenden Karriere im medizinischen Bereich.

Nach dem Erwerb eines Bachelor of Science an der Muskingum University in Ohio besuchte McGarey während des Zweiten Weltkriegs das Women’s Medical College in Philadelphia.

„Mit dem Beginn des [Zweiten Welt-]Kriegs startete ich mein Medizinstudium und schloss es mit dem Ende des Krieges ab“, erzählt sie.

Sie war die einzige weibliche Ärztin während ihres Praktikums im Deaconess Hospital in Cincinnati und stand vor zahlreichen Herausforderungen.

Während es für Männer im Bereitschaftsdienst des Krankenhauses Schlafräume gab, gab es für Frauen in derselben Position keine entsprechenden Räumlichkeiten.

„Es gab keinen Platz für mich“, sagte McGarey, „also hatte ich den Röntgentisch, ein Kissen und eine Decke. Ich war damit nicht unzufrieden, weil ich zumindest einen Platz hatte, an dem ich mich hinlegen konnte.“

Anfangs wurde sie vom Krankenhauspersonal nicht akzeptiert, aber das hielt sie nicht auf. Sie arbeitete hart, baute ihren Ruf auf und wurde eine angesehene Persönlichkeit im Bereich der Medizin. Schließlich gründete sie zusammen mit ihrem Ehemann William McGarey die American Holistic Medical Association.

Heute ist sie offiziell im Ruhestand, schreibt aber weiterhin Bücher – ihr neuestes Werk trägt den Titel „Was ein gutes Leben ausmacht“. Außerdem bietet sie noch immer „Lebensberatung“ an.

Hilfreiche Routinen

Obwohl McGarey sechs Kinder, zehn Enkelkinder, elf Urenkel und ein Ururenkel hat, wendet sie viel Zeit auf, anderen zu einem erfüllteren Leben zu verhelfen. Dabei erkennt sie auch die Notwendigkeit, gut auf sich selbst zu achten. Eine geregelte Routine ist eine der Methoden, die ihr helfen, im Alter von 103 Jahren so viel zu leisten.

Sie beginnt ihren Tag mit einer Tasse Kaffee und einem Frühstück aus Rosinenkleie. Wann immer es möglich ist, versucht sie, sich zu bewegen.

Um aktiv zu bleiben, fuhr die Hundertjährige früher Dreirad, bis sie stürzte und sich die Rippen brach. Jetzt bemüht sie sich, täglich mindestens 3.000 Schritte mit ihrem Rollator zu gehen.

Im Laufe des Tages legt sie großen Wert auf ein Mittagsschläfchen.

Rezept für ein erfülltes Leben

Heutzutage suchen viele Menschen nach der Weisheit von McGarey, deren langes Leben von einer Fünf-Punkte-Philosophie geprägt ist, die sie die „5 L’s“ nennt.

„Die ersten beiden ‚L’s‘“, erklärt sie, „sind Leben und Liebe.“

Diese beiden Konzepte sind für sie untrennbar. McGarey ist überzeugt, dass alle anderen „L’s“ ohne Liebe nicht richtig funktionieren können.

Das dritte „L“ steht für Lachen.

„Lachen ohne Liebe ist grausam“, betont sie. „Es ist gemein; es zerstört Familien; es verursacht Krieg. Aber Lachen mit Liebe bringt Freude und Glück.“

Das vierte „L“ ist Arbeit (im englischen labor).

„Arbeit ohne Liebe … ist zu hart“, sagt McGarey. „Doch Arbeit mit Liebe ist Glückseligkeit. Es ist das, was unser Herz zum Singen bringt.“

Das fünfte „L“ ist Zuhören (im englischen listen).

„Ohne Liebe ist Zuhören ein leerer Klang“, erläutert sie. „Zuhören mit Liebe bedeutet Verstehen. Man versteht, worum es geht, und arbeitet damit.“

Für McGarey sind diese fünf „L’s“ die Grundlage für ein erfülltes Leben. Ihre Philosophie dient vielen als Inspiration und zeigt, wie man durch Liebe und Mitgefühl ein harmonisches und glückliches Leben führen kann.

Das Geheimnis der Langlebigkeit

Ein langes, glückliches und gesundes Leben zu führen, ist keine leichte Aufgabe. McGarey führt ihre Langlebigkeit darauf zurück, dass sie einen Lebenssinn gefunden hat.

„Ich glaube, jeder von uns hat einen Lebenssinn. Wenn du deinen Sinn findest und ihm nachgehst, hast du jeden Morgen etwas, worauf du dich freuen kannst und denkst: ‚Oh ja, ein neuer Tag‘“, sagte McGarey.

McGarey glaubt, dass das Entdecken des eigenen Selbst mehr Hoffnung und Heilung bringen kann als jede Diät. Das war auch der Grund, warum sie mit 102 Jahren ihr neuestes Buch schrieb.

Sie fasst ihr jüngstes Buch, „Was ein gutes Leben ausmacht“, folgendermaßen zusammen: es gehe um „den Wesenskern, warum Heilung passiert und wie sie passiert, und dass wir als Individuen und Betroffene, diejenigen sind, die tatsächlich die Heilung vollziehen.“

Sie hofft, dass das Buch eine „Rückkehr zu unserem eigentlichen Wesen sein wird, um zu erkennen, wer wir sind, warum wir hier sind und wie wir die Aufgaben erfüllen, für die wir gekommen sind.“

Sie erkennt an, dass viele Menschen heute in ihrem Job, in ihrem Familienleben oder aufgrund eines Traumas feststecken.

„Wenn du dir etwas vorgenommen hast und das Gefühl hast, festzustecken, finde heraus, warum du feststeckst, und dann tue etwas dagegen; entweder verlasse die Situation oder gehe die Sache anders an“, sagt sie.

Rückblickend auf ihre bisherige Lebensreise ist ihr Rat für ein freudvolles Leben: „Versuche, mindestens einmal am Tag herzhaft zu lachen.

„Wenn du lachst, stimuliert dein Zwerchfell die Nebennieren und gibt dir Energie. Lachen ist tatsächlich ein Weg, mehr Energie zu bekommen, wenn man es sich erlaubt. Das Leben ist wirklich lustig, wenn man es genau betrachtet, und man kann Freude darin finden, wenn man sich dafür entscheidet.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „103-Year-Old Doctor Reveals Her Secrets to Living a Long, Joyful, and Purposeful Life“. (deutsche Bearbeitung kr)