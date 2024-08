Die Erlebnisse einer Familie ohne digitale Geräte und blaues Licht nach 19 Uhr

Katie Braswell lebt mit ihrem Mann Carson und ihren beiden Kindern in Chattanooga, Tennessee. Mit einem Master-Abschluss in Ernährungswissenschaften und langjähriger Erfahrung in der Lebensmittelindustrie konzentriert sich Braswell beruflich auf die Ernährung für Mütter vor und nach der Geburt ihres Babys.

Sie stellte dabei fest, dass viele Menschen aufgrund von gesundheitlichen Problemen oder Traumata in die Bereiche ganzheitliche Gesundheit und Ernährung einsteigen. Braswell betreibt ein Ernährungsunternehmen mit dem Namen „Live Wild Be Well“ (deutsch: Lebe wild, sei gesund) und ist dankbar, Teil einer wachsenden Branche zu sein. Sie bietet Onlinekurse und Einzelberatungen für Frauen an, die ihr Leben „durch Ernährung, Mutterschaft, Lebensstil und eine ungiftige Lebensweise“ vereinfachen wollen.

„Glücklicherweise hat meine Mutter uns in einem gesundheitsbewussten Haushalt großgezogen“, erzählte sie der Epoch Times.

„Meine Mutter war selbst Ernährungsberaterin und hat immer dafür gesorgt, dass wir selbst gekochte Speisen hatten, ein paar Nahrungsergänzungsmittel oder Säfte zu trinken bekamen und Zugang zu gutem Essen hatten. Neben der Arbeit mit Kunden bin ich damit beschäftigt, das Leben meiner Familie durch ein ganzheitliches Leben, Kräuterkunde und durch Praktiken des traditionellen Lebens zu verbessern: Wie bringen wir uns mit unserem zirkadianen Rhythmus in Einklang? Wie können wir uns an den Nahrungsmitteln orientieren, die saisonal und lokal angebaut werden sollten? Und wie können wir unsere neurologische Funktion oder unser endokrines System verbessern?“

Traditioneller Lebensstil in der modernen Welt

Nach ihrem Bachelorabschluss in Marketing fand Katie ihre „wahre Leidenschaft“ in der Lebensmittelindustrie und erfuhr aus erster Hand, was erforderlich ist, um eine Bio-Zertifizierung vom Landwirtschaftsministerium zu erhalten.

Sie lernte auch, wie man „Menschen dazu ermutigt, die Beschaffung von Lebensmitteln zu verstehen und wie sie Zugang zu besseren Lebensmitteln bekommen können“. Aber nach acht Jahren in der Lebensmittelindustrie hatte sie das Gefühl, dass sie mehr zu bieten hatte.

„Ich wusste immer, dass mein Weg zurück zur Ernährung führen würde“, sagte sie, „also habe ich meinen Masterabschluss in Ernährungswissenschaften gemacht und wurde dann als ganzheitliche Ernährungsberaterin zertifiziert“.

Braswell selbst „ging durch eine Phase der Unfruchtbarkeit“, was sie dazu motivierte, mit Klienten an ihrer pränatalen und postpartalen Ernährung zu arbeiten. Nachdem sie diese Erfahrung gemacht hatte, konzentrierte sie sich darauf, sich selbst und ihren Körper zu verbessern, was schließlich zu ihrer Karriere führte.

„Das ist es, was mich in diese spezielle Nische geführt hat“, sagt sie, „aber ein Großteil davon rührt daher, dass ich Frauen unterstütze und ihnen helfe, ihren Körper zu verstehen, um ihr System aus der Perspektive der Vorfahren besser zu unterstützen und dann auch ihren Körper ganzheitlich zu unterstützen“.

Sie sagt, dass traditionelle Lebenspraktiken bedeuten, die Lebensweisen unserer Urgroßeltern und darüber hinaus zu betrachten und sich so weit wie möglich in der modernen Welt an diese Praktiken anzupassen.

„Meine Mutter ist die erste Generation meiner Familie, die in Amerika geboren wurde“, so Braswell. „Ihre Eltern waren Niederländer und Indonesier, und sie hat großartige Arbeit geleistet, um die Traditionen ihrer Eltern und Urgroßeltern fortzuführen. Eines der Dinge, die wir als Familie tun, ist, von der Nase bis zum Schwanz (Nose-to-Tail) zu essen, also das ganze Tier. Das haben wir zum großen Teil von meinen Vorfahren übernommen. Meine Mutter hat alle unsere Mahlzeiten selbst gekocht und war mit dieser Lebensweise sehr verbunden.“

Katie, die sich selbst als „Vollzeit-Wellness-Anwältin“ beschreibt, hat viele Ressourcen für ihre Kunden zur Verfügung.

Einige ihrer Lieblingsprodukte und -marken sind: Be Well by Kelly – Proteinpulver, das kohlenhydratarm, paleo- und ketofreundlich, milchfrei und glutenfrei ist; Pique Tea – Bio-Tee, der laut ihr dreifach auf Schwermetalle, Toxine und Pestizide getestet ist; Primal Kitchen’s Dressings für köstliche Salate und Vorbereitung von Mahlzeiten und Pique Daily Radiance Liposomal Vitamin C für gesunde Haut, optimale Immunfunktion und bessere Kollagenbildung.

Begrenzung der Blaulichtexposition

Obwohl Carson und Katie Braswell beruflich sehr eingespannt sind, verbringen sie so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern, die beide noch keine vier Jahre alt sind. Neben ihren anspruchsvollen Berufen bauen sie als Familie auch einen Bauernhof auf.

Um möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, versuchten die Braswells in der Vergangenheit, einen Großteil ihrer Arbeit abends zu erledigen, wenn ihre Kinder im Bett waren. „Wir fanden heraus, dass dies die beste Zeit war, weil wir tagsüber, wenn sie wach waren, sehr bewusst mit den Kindern sein konnten“, sagte Katie Braswell.

„Und dann, nachdem sie ins Bett gegangen sind, haben wir gesagt: ‚Okay, wir schauen uns eine Sendung an‘, und dann arbeiteten wir bis 23 Uhr an unseren Computern und Telefonen, an all unseren Geräten.“ Braswell bemerkte jedoch, dass dies langsam seinen Tribut forderte.

„Ich wachte auf und fühlte mich müde. Ich war erschöpft. Ich hatte eine kurze Zündschnur. Ich hatte keinen guten Draht zu meinem Mann und meiner Familie“, erklärte sie.

Nachdem eine Freundin ihr von den Vorteilen berichtet hatte, vor allem abends die Nutzung herkömmlicher Beleuchtung einzuschränken und stattdessen Kerzen zu verwenden, entschied sich Katie Braswell, diese Umstellung auch für ihre Familie vorzunehmen, in der Hoffnung, dass dies positive Effekte haben würde.

Neu entdeckte Vorteile

Die Braswells organisierten ihre täglichen Routinen neu und machten es zur Regel, dass nach 19 Uhr in ihrem Haus die herkömmliche Beleuchtung ausgeschaltet wurde. Sie begannen, Kerzen und Tageslichtlampen zu verwenden, die den zirkadianen Rhythmus unterstützen.

Das Erste, was sie bemerkten, waren Verbesserungen in ihrer Beziehung als Paar. Zuvor hatten sie zwar Zeit miteinander verbracht, sich aber nicht so sehr engagiert, da sie „arbeiteten oder versuchten, die täglichen Aufgaben zu erledigen“.

Sie sagte: „[Jetzt] verbringen wir wirklich viel Zeit damit, Spiele zu spielen und gemeinsam Bücher zu lesen, und haben einfach mehr Kontakt zueinander. Ich glaube, dass auch mein Mann und ich besser miteinander kommunizieren können, weil wir abends Zeit haben, die nicht von blauem Licht, Arbeit oder Fernsehen bestimmt ist.“

Sie erlernten und spielten auch Musikinstrumente, um sich nachts mental zu beschäftigen. Dies wurde zu einer beliebten Aktivität in ihrer Familie. Sie lieben es, abends zur Ruhe zu kommen, Musik zu spielen und etwas zu naschen, zum Beispiel Sauerteigkekse, die sie tagsüber gebacken hatten.

Der Unterschied bei ihren Kindern war vielleicht noch dramatischer. „Meine Kinder scheinen wirklich bereit fürs Bett zu sein“, sagte Braswell. „Wie viele Kinder kämpfen gegen das Bett? Ich glaube, die herkömmliche Deckenbeleuchtung ist für viele Kinder sehr anregend. Als wir das Kerzenlicht anzündeten, waren sie viel früher bereit zum Schlafengehen als vorher.“

Katie sagt, es fühlt sich an, als hätten sie das Leben entschleunigen und sich abends Zeit nehmen können, um als Familie zusammenzukommen. Sie haben auch begonnen, jede Woche als Familie ein neues Spiel zu spielen, was sie enger zusammengebracht und ihre familiäre Bindung gestärkt hat.

„Wir verbringen viel Zeit damit, den Plan für den nächsten Tag durchzugehen“, sagt sie. „Meine Jungs mögen es, wenn sie Dinge hören wie: ‚Okay, morgen werden wir uns damit beschäftigen, dieses Gemüse anzupflanzen‘ oder ,Das werden wir morgen früh machen‘, und so bekommen sie eine Art Zusammenfassung dessen, was am nächsten Tag ansteht.“

Natürliche Rhythmen bringen Bewusstheit

Neben diesen persönlichen Anekdoten, wie die Wahl der Verwendung natürlicher Beleuchtung am Abend ihrer Familie große Vorteile gebracht hat, geht Braswell auch auf die Details ein, wie es den Geist und Körper ihrer Familie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aus der ganzheitlichen Gesundheitspraxis unterstützt.

Ein großer Teil davon hat mit dem zirkadianen Rhythmus des Menschen zu tun, dem natürlichen Rhythmus des Körpers, wonach die geistige Klarheit mit dem Aufgehen der Sonne steigt und bei Sonnenuntergang zur Ruhe kommt.

„Unser zirkadianer Rhythmus ist für die Funktion unseres Körpers von zentraler Bedeutung“, erklärt Braswell. „Er leistet auf zellulärer Ebene eine Menge für unseren Körper. Er ist für das Gleichgewicht unserer Hormone und anderer Körpersysteme verantwortlich. Er ist wichtig für das Gleichgewicht unseres endokrinen Systems. Er trägt wirklich dazu bei, die Voraussetzungen für unsere alltäglichen Funktionen zu schaffen.“

Diesen natürlichen Rhythmen zu folgen, könne demnach zu mehr Bewusstheit führen. „Mein älterer Sohn war erst 3 Jahre alt, als er zu mir sagte: ‚Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, wann der Mond in seiner Vollmondphase ist oder wann er zurückgeht.’“, sagt die zweifache Mutter. „Wir sind tatsächlich mehr im Einklang mit dem, was in der Natur passiert.“

Allen, die etwas Ähnliches ausprobieren wollen oder ihren eigenen Tagesrhythmus neu einstellen wollen, rät Braswell: „Wenn Sie an einem Punkt angelangt sind, an dem Sie sich ausgebrannt und überfordert fühlen, und Sie glauben, dass Sie Unterstützung von außen benötigen, würde ich sagen, dass es einen Versuch wert ist.“

Braswell gibt aber zu bedenken, dass sich einige vielleicht nicht dazu bereit fühlen, eine drastische Veränderung vorzunehmen. In diesem Fall schlägt sie vor, das Handy zu einer bestimmten Zeit beiseitezulegen oder die Bildschirmzeit schrittweise um jeweils 30 Minuten zu reduzieren, um schließlich Bildschirme und Lichter den ganzen Abend lang ausgeschaltet zu lassen.

Wenn es darum geht, dem natürlichen Rhythmus von Sonne, Tag und Nacht zu folgen, hat sie einen einfachen, aber tiefgreifenden Rat: „Ich würde sagen, dass man am Anfang einfach nur den Sonnenaufgang sehen sollte, vielleicht ein paar Mal pro Woche. Fangen Sie einfach damit an und versuchen Sie dann, auch den Sonnenuntergang zu sehen. Das ist das Beste, was man tun kann.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Family of 4 Switches Off All Blue Light Devices After 7 pm—Here’s What They Noticed“. (deutsche Übersetzung und Bearbeitung sm)