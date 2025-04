Panorama Weltausstellung

Die Welt zu Gast in Japan: Expo 2025 in Osaka eröffnet

In der japanischen Hafenstadt Osaka hat am Sonntag die siebenmonatige Weltausstellung eröffnet. Auf einem riesigen Areal am Wasser stellen mehr als 160 Länder, Regionen und Organisationen futuristische Neuheiten aus Bereichen wie Medizin, Raumfahrt und Künstlicher Intelligenz aus.