Fahrplanaushänge auf Papier: Keine Ankunftspläne mehr

Die großen Schaukästen mit dem Aushang der Fahrpläne der Deutschen Bahn gehören bald der Vergangenheit an. Bislang sind sie auf jedem Bahnhof zu finden: gelb ist Abfahrt, weiß ist Ankunft. Ab 15. Dezember verzichtet die Deutsche Bahn auf die Aushänge für die Ankunftspläne an den Bahnhöfen, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

„Reisende benötigen verlässliche Informationen in Echtzeit“, hieß es. Die Ankunftszeit und das Ankunftsgleis erfahre man am Bahnhof am zuverlässigsten über die Monitore, die Live-Ankunftstafeln oder die dynamischen Anzeiger direkt am Bahnsteig.

Außerdem seien die Informationen über das Internet und die App der Deutschen Bahn abrufbar. Da die Papier-Aushänge von den Reisenden kaum genutzt würden, in der Datenpflege und im Druck jedoch hohen Aufwand verursachten, werde darauf verzichtet.

Die gedruckten gelben Abfahrtspläne gehörten weiterhin zum Bild der Bahnhöfe. Zunächst hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet. (dpa/red)