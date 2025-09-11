128 Maßnahmen gegen Autismus, Diabetes, Junkfood & Co.

In Kürze:

Die MAHA-Kommission von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kündigt 128 Maßnahmen für bessere Kindergesundheit an.

für bessere Kindergesundheit an. Neue Richtlinien sollen Vollwertkost fördern und Junkfood einschränken.

Gesundheitsbehörden sollen sich auf unabhängige und dringende Forschung wie zu Autismus und Diabetes konzentrieren.

konzentrieren. Der Impfkalender wird überarbeitet, Impfschäden werden ernst genommen.

Die US-Kommission „Make America Healthy Again“ (MAHA) veröffentlichte am Dienstag, 9. September, ihren Strategiebericht und legte damit die Voraussetzungen für Dutzende Initiativen zur Verbesserung der Gesundheit amerikanischer Kinder.

Den Bericht gab US-Präsident Donald Trump im Februar per Dekret in Auftrag. Er baut auf einer Analyse der Kommission vom 22. Mai auf, die diese zu einer Zunahme chronischer Erkrankungen bei Kindern untersucht hatte.

„38 Prozent der Teenager haben mittlerweile Diabetes oder Prädiabetes“, sagte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Strategie.

„Die Prävalenz von Autismus, über die der Präsident besonders besorgt ist, ist von weniger als einem von 10.000 Kindern im Jahr 1971 auf heute eines von 31 Kindern gestiegen. Das ist eine Frage der nationalen Sicherheit“, sagte Kennedy. Er wies auch darauf hin, dass 80 Prozent der jungen Menschen die körperlichen Voraussetzungen für den Militärdienst nicht mehr erfüllen.

Kennedy ist Vorsitzender der Kommission, der 13 weitere Minister, Behördenleiter und andere Regierungsbeamte angehören. Hier die wichtigsten Punkte aus dem Bericht.

1. Versorgung mit nahrhaften Lebensmitteln

Viele der 128 in dem Dokument aufgeführten Strategien zielen darauf ab, sowohl die Qualität der Lebensmittel als auch die Essgewohnheiten der Verbraucher zu verbessern.

Eine Initiative besteht darin, die Ernährungsrichtlinien des US-Landwirtschaftsministeriums zu überarbeiten, die Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen sowie viele Konsumenten verwenden. „Diese Richtlinien werden vollwertige, gesunde und nahrhafte Lebensmittel wie Vollmilchprodukte, Obst, Gemüse und Fleisch priorisieren und empfehlen sowie stark verarbeitete und zuckerhaltige Lebensmittel begrenzen“, sagte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins.

Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA plant, weiterhin die Verwendung von erdölbasierten Lebensmittelfarbstoffen einzuschränken oder zu verbieten – insbesondere in Lebensmitteln, die an Schulen geliefert werden. Laut Rollins haben sich viele Lebensmittelhersteller dieser Initiative angeschlossen. Dazu gehören Tyson Foods, PepsiCo, Smucker’s, General Mills, Nestlé und andere.

Das Landwirtschaftsministerium wird außerdem eine behördenübergreifende Definition für stark verarbeitete Lebensmittel einführen und eine Überarbeitung seiner Richtlinien zur Lebensmittelkennzeichnung in Betracht ziehen.

Die FDA plant, Untersuchungen von Säuglingsnahrung auf Schwermetalle und andere Schadstoffe zu verstärken.

Mehrere Behörden beabsichtigen, die Entwicklung von Branchenrichtlinien zu prüfen, um die direkte Vermarktung ungesunder Lebensmittel an Kinder zu begrenzen. Dazu gehören auch potenziell irreführende Werbeaussagen und Bilder.

Ein Regal mit Chipstüten in einem Laden in Washington, D.C., am 19. August 2025. Das Landwirtschaftsministerium wird eine behördenübergreifende Definition für stark verarbeitete Lebensmittel einführen und eine Überarbeitung seiner Richtlinien zur Lebensmittelkennzeichnung in Betracht ziehen. Foto: Madalina Kilroy/Epoch Times

2. Staatliche Vorgaben basieren auf Spitzenforschung

Das Gesundheitsministerium plant laut dem Bericht, „wissenschaftliche Spitzenforschung“ zu betreiben, um sicherzustellen, dass staatliche Vorgaben die Gesundheit fördern – speziell für Kinder.

Das Problem besteht laut Dr. Jay Bhattacharya, Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts NIH, nicht darin, dass frühere Forschungen fehlerhaft waren, sondern darin, dass sie sich nicht immer auf die dringendsten Fragen konzentriert haben.

„Warum steigt die Prävalenz von Autismus so schnell? Was können wir dagegen tun?“, fragte Bhattacharya. „Und was ist die Antwort auf die Zunahme von Typ-1-Diabetes bei Kindern? Was sind die langfristigen Auswirkungen des zunehmenden Einsatzes von Antidepressiva bei Kindern?“ Diese Fragen müssen mit „exzellenter Wissenschaft“ beantwortet werden, sagte er.

Die zu untersuchenden Themen umfassen die Ursachen von Autismus, Wasser- und Luftschadstoffe, die Belastung durch Mikroplastik und synthetische Stoffe, Impfschäden sowie die therapeutischen Schäden und Vorteile aktueller Diagnose- und Verschreibungstrends.

Das NIH, eine Behörde für biomedizinische Forschung unterhalb des Gesundheitsministeriums, beabsichtigt, eine Initiative zu chronischen Krankheiten zu starten, um vorhandene Forschungsergebnisse zu nutzen, die Koordination zwischen Forschern zu verbessern und Lösungen zu entwickeln.

Dr. Jay Bhattacharya, Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts NIH, sagt am 10. Juni 2025 im Kapitol in Washington, D.C. aus. Bhattacharya sagt, dass sich frühere Forschungen nicht immer auf die dringendsten Fragen konzentriert hätten. Foto: Madalina Vasiliu/Epoch Times

3. Neue Impfrichtlinien

Das Gesundheitsministerium plant, neue Impfrichtlinien zu verabschieden, um sicherzustellen, dass das Land über den besten Impfkalender für Kinder verfügt.

Zudem plant das Ministerium auch, Impfschäden zu thematisieren, amerikanische Impfstoffe durch transparente wissenschaftliche Forschung zu modernisieren, Interessenkonflikte und Fehlanreize zu beseitigen und die wissenschaftliche und medizinische Freiheit zu gewährleisten.

Kennedy steht wegen seiner Impfinitiativen in der Kritik, insbesondere nachdem er alle Mitglieder des Impfberatungsausschusses der Gesundheitsbehörde CDC ersetzt hatte – laut seinen Worten aufgrund von Interessenkonflikten.

4. Beseitigung des Einflusses von Unternehmen

Ein Ziel der neuen Gesundheitsstrategie ist die Beseitigung von Interessenkonflikten, die Kennedy als „Corporate Capture“, die Übernahme staatlicher Behörden durch die Wirtschaft, bezeichnet hat.

„Es gibt einen besorgniserregenden Trend zur Überverschreibung von Medikamenten an Kinder, der oft durch Interessenkonflikte in der medizinischen Forschung, Regulierung und Praxis verursacht wird“, heißt es in dem Dokument. Mehrere Initiativen zielen auf dieses Problem ab.

Bundesbehörden, die mit Gesundheitsthemen zu tun haben, sollen verpflichtet werden, ihre Beteiligung an Projekten zu überprüfen, die von Lebensmittel- oder Pharmaunternehmen finanziert werden. Außerdem fordert Kennedy mehr Transparenz und zusätzliche Vorschriften, um sicherzustellen, dass Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht von Unternehmen beeinflusst werden.

Robert Malone (l.) und Joseph Hibbeln nehmen am 25. Juni 2025 an der ersten Sitzung des Impfberatungsausschusses im globalen Hauptsitz der Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta teil. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. entließ am 9. Juni alle Mitglieder des Ausschusses und wählte neue Mitglieder aus. Foto: Elijah Nouvelage/Getty Images

Das NIH plant, Richtlinien zu entwickeln, um überhöhte Zahlungen an wissenschaftliche Zeitschriften für Open-Access-Veröffentlichungen zu reduzieren – eine Methode, um Artikel durch Bezahlung frei zugänglich zu machen.

Weitere Initiativen fordern, Forschungsstipendien und Beratungshonorare an Einrichtungen mit möglichen Interessenkonflikten öffentlich zu machen. Obendrein sollen Mitglieder von staatlichen Beratungsgremien verpflichtet werden, nicht an Entscheidungen beteiligt zu sein, die Auswirkungen auf ihre persönlichen Finanzen haben könnten.

Zudem soll eine öffentliche Datenbank zur Erfassung von Zahlungen der Gesundheitsindustrie an Wissenschaftler eingerichtet werden.

5. Keine Maßnahmen gegen Pestizide

Einige Organisationen, die sich für sichere Lebensmittel einsetzen, kritisierten den Bericht dafür, dass er nicht genug unternimmt, um den Einsatz von Pestiziden und anderen Chemikalien in der Lebensmittelproduktion zu reduzieren.

„Im gesamten Bericht gibt es keine einzige Empfehlung, die unsere Belastung durch gefährliche Pestizide nennenswert reduzieren würde“, sagte Sarah Starman von Friends of the Earth in einer Stellungnahme.

Zen Honeycutt, Gründerin von Moms Across America, zeigte sich erfreut darüber, dass der Bericht eine Reihe von Umweltfaktoren behandelt. Sie fügte jedoch hinzu: „Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die Kommission den Chemieunternehmen erlaubt hat, den Bericht zu beeinflussen.“

Der Bericht stellte fest: „Es [Das Umweltministerium], in Zusammenarbeit mit Interessenvertretern aus dem Lebensmittel- und Agrarsektor, wird darauf hinwirken, dass die Öffentlichkeit sich der strengen Überprüfungsverfahren der Behörde für Pestizide bewusst ist und Vertrauen in sie hat.“