Israel: Ein Todesopfer und mehrere Verletzte bei Messerattacke – ein Attentäter erschossen

Am Montag ereignete sich am zentralen Busbahnhof in der israelischen Hafenstadt Haifa ein Messeranschlag mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten. Ein 20-jähriger Angreifer attackierte wahllos Passanten mit einem Messer. Der Angreifer wurde von einem Sicherheitsbeamten des Busbahnhofs und einem bewaffneten Passanten erschossen.

Bei dem Angriff am Bahnhof Lev Hamifratz im Nordteil der drittgrößten israelischen Stadt starb nach Agenturangaben ein 70-jähriger Mann an den ihm zugefügten Verletzungen. Letzten Meldungen zufolge wurden mindestens vier weitere Menschen teils schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben soll der Mann dem 70-Jährigen mehrfach in den Rücken gestochen worden sei. Ein Jugendlicher erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Zustand des Jungen soll mittlerweile stabil sein, wie das Krankenhaus mitgeteilt habe. Bei den weiteren Verletzten handelt es sich demnach um eine Frau in den 70ern und einen Mann und eine Frau in den 30ern. Sie sollen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, so ein Gesundheitsbeamter, berichtete die „Times of Israel“

The scene of the stabbing attack in Haifa’s Lev Hamifratz bus terminal. pic.twitter.com/k4UdrWetlR — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 3, 2025

Abgeordneter: Täter war „Terrorist aus Deutschland“

Wie ein Augenzeuge berichtete, soll der Mann aus dem Bus aus Shfar‘am ausgestiegen sein. Dann habe er „Allahu Akbar“ gerufen und angefangen, auf die Menschen in seiner Nähe einzustechen.

Der Angreifer, ein israelischer Staatsangehöriger und Mitglied der drusischen Gemeinde in Shfar’am, rund 25 Kilometer östlich von Haifa, soll den israelischen Medienangaben erst vor einer Woche, nach mehrmonatigem Auslandsaufenthalt, nach Israel zurückgekehrt sein.

Hamed Amar, ein Abgeordneter der Partei Israel Beitenu und selbst der Gemeinschaft der Drusen in Shfar’am zugehörig, sagte, der Angriff sei nicht repräsentativ für die drusische Gemeinschaft in Israel, die weitgehend in die Gesellschaft integriert sei. Der Mann sei ein „Terrorist mit deutscher Staatsangehörigkeit, der in Deutschland geboren ist und dort lebt“, so der Knesset-Abgeordnete.

UPDATE: Five people were wounded in a stabbing attack in Lev Hamifratz, the police say. One person is in critical condition, and three others are in serious condition. A single attacker was eliminated. Some of the injuries were likely caused by gunfire intended for the attacker. https://t.co/5T5L9xwbb4 pic.twitter.com/jrMVXECRNd — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 3, 2025

Angehörige bestritten jedoch, dass er ein Terrorist war, und erklärten, er habe mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen gehabt.

„Ich bin IDF-Veteran, und sein anderer Onkel ist ein Reservesoldat. In unserer Familie gibt es nichts, was dem Staat feindlich gesinnt ist“, erklärte der Onkel des Angreifers, Roni Kharis, gegenüber der Nachrichtenseite „Ynet“.