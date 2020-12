Ansprache von US-Außenminister Pompeo in Georgia

US-Außenminister Mike Pompeo sprach am 9. Dezember am Georgia Institute of Technology in Atlanta, Georgia. Angekündigt war ein Statement über die Herausforderung für die nationale Sicherheit und akademische Freiheit der USA durch China.

Ein Thema ist, so kündigte Pompeo an, die „Tatsache, dass die Kommunistische Partei Chinas heute in den wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen der USA darauf abzielt, Lobbyarbeit zu betreiben, Einfluss zu nehmen und zu stehlen.“

Ich möchte über ihre Infiltration an diesen Universitäten sprechen, über die Dinge, die diese Schulen tun sollten und tatsächlich tun müssen, um nicht nur ihre Studenten, sondern auch ihre Daten zu schützen“.

Pompeo reist als dritter hochrangiger Regierungsbeamter nach Georgia, um vor den Stichwahlen des Staates um die beiden offenen Senatssitze zu sprechen. Vor ihm waren bereits US-Präsident Trump und Vizepräsident Pence vor Ort.

Es ist offensichtlich kein Zufall, dass sowohl Mike Pompeo als auch John Ratcliffe, Direktor des Nationalen Geheimdienstes, gleichzeitig die KP Chinas im Visier haben.

Menschenversuche an Soldaten

Ratcliffe schrieb eine Stellungnahme am 3. Dezember im „Wall Street Journal“ mit dem Titel „China ist die nationale Sicherheitsbedrohung Nr. 1“. Der US-Geheimdienst – wie im Schreiben steht – habe Hinweise darauf, dass China „in der Hoffnung, Soldaten mit biologisch verbesserten Fähigkeiten zu entwickeln, Menschenversuche an Mitgliedern der Volksbefreiungsarmee durchführt“.

Es gibt keine ethischen Grenzen für Pekings Streben nach Macht“, schrieb Ratcliffe.

Bereits 2010 unterstrich Guo Jiwei, Professor an Chinas Dritter Militärmedizinischer Universität, in seinem Buch „Krieg um biologische Vorherrschaft“ die Bedeutung der biologischen Kriegsführung für die Zukunft.

„Wenn es Realität wird, dass militärische Biotechnologie zur Verbesserung und Steigerung der menschlichen Fähigkeiten eingesetzt werden kann, dann können die physischen und intelligenten Mängel der Soldaten überwunden werden und sie werden zu ‚Universal-Kämpfern‘“, schrieb damals Guo.

Am 3. Dezember schrieb er auch in einem Wall Street Journal: „China hat an Mitgliedern seines Militärs Versuche am Menschen durchgeführt, um „biologisch verbesserte“ Soldaten zu entwickeln“.