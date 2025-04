Nissan stoppt Verkauf von zwei in Mexiko produzierten SUVs in USA

Nach dem Inkrafttreten der US-Zölle auf Autoimporte will der japanische Autobauer Nissan nach eigenen Angaben zwei in Mexiko hergestellte SUV-Modelle nicht mehr in den USA vermarkten. Nissan „setzt die Bestellungen des Infini QX50 und des QX55“ aus, die in einer Fabrik in Mexiko für den US-Markt hergestellt werden, erklärte das Unternehmen am Freitag.

Die Produktion des Nissan Rogue hingegen werde „im Werk in Smyrna, Tennessee, beibehalten, um in den USA ein größeres lokalisiertes Volumen zu erhalten, das von den neuen Zöllen ausgenommen ist“, fuhr das Unternehmen fort.

Die neuen Zölle auf Autoimporte traten am Donnerstag in Kraft und betragen 25 Prozent. Seit seiner Amtseinführung im Januar hat US-Präsident Donald Trump bereits zahlreiche Zölle verhängt oder angekündigt. Am Mittwoch verhängte er die bislang weitreichendsten Zölle für Handelspartner weltweit, sie sollen in den nächsten Tagen in Kraft treten. (afp/red)