Bill Gates fordert Investitionen zur Pandemie-Vorbereitung und warnt vor Klimawandel

Foto: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times

Bill Gates. Foto: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times

Bill Gates fordert von Regierungen, sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Es komme darauf an, eine erneute "Tragödie" wie mit dem Coronavirus zu vermeiden, so Gates. Zudem warnte er vor den Auswirkungen des Klimawandels.

Microsoft-Gründer Bill Gates warnt bereits vor der nächsten Pandemie. Die Welt müsse schon bald Milliarden in Vorbereitungen investieren, damit es zu keiner weiteren „Tragödie“ wie nach dem Ausbruch des Coronavirus komme.

„Es ist eine Tragödie, dass die begrenzten Schritte, die im Vorhinein nötig gewesen wären, um diese Epidemie einzudämmen, nicht unternommen wurden. Jetzt müssen wir Billionen US-Dollar bezahlen und es wird noch viele Defizite geben, die noch nicht messbar sind“, sagte der Microsoft-Gründer und Co-Vorsitzende der Gates-Stiftung am Freitag in einer Videoschalte der Münchner Sicherheitskonferenz. Deshalb gehe es nun darum sicherzustellen, „dass das nie wieder passiert“, fügte Gates hinzu.

Es müssten sowohl Kapazitäten für die Produktion von Impfstoffen als auch ein Team von Experten und Forschern aufgebaut werden, die sofort für den Kampf zur Eindämmung der nächsten Pandemie eingesetzt werden könnten. Regierungen sollten Investition tätigen – was nur geringe Milliardensumme wären – die man brauche, um sicherzustellen, dass die Welt nie mehr in so eine Lage gerate. Diese Investitionen würden sich auch rentieren, selbst wenn es keine Pandemie gebe.

Gates forderte, schon jetzt Fabriken und Produktionskapazitäten aufzubauen, um in einem künftigen Bedarfsfall die Impfstoffproduktion viel schneller ankurbeln zu können. Es sollten „ehrgeizige Ziele“ gesetzt werden, „um Coronavirus-Impfungen und vielleicht sogar eine universelle Grippeimpfung und andere Medikamente“ zu entwickelt, sagte er. Gates zeigte sich zuversichtlich, dass diese Vorbereitungen im Laufe der nächsten fünf Jahre getroffen würden.

Der US-Milliardär betonte auch die Wichtigkeit der globalen Zusammenarbeit. Die reichen Länder müssten es den Bevölkerungen in den armen Ländern ermöglichen Zugang zu Impfstoffen zu erhalten. Dabei müssten die Regierungen und Wohltätigkeitsorganisationen eng zusammenarbeiten.

Massive Migration durch Klimawandel

In Bezug auf den Klimawandel zeichnete Gates ein düsteres Bild. Es werde zu großer Wasserknappheit einerseits und zu massiven Überschwemmungen andererseits kommen. Deshalb müsse unter anderem auch neues Saatgut entwickelt werden, welches Überflutungen aber auch Dürre überstehe. In diesem Bereich der Genforschung gebe es viel zu wenige Investitionen, so Gates. In armen Ländern sei auch die Verschmutzung des Wasser und die Hygiene ein Problem, das angegangen werden müsse.

Er warnte, dass durch den Klimawandel eine massive Migration stattfinden werde, die alle bisherigen Migrationsströme in den Schatten stellen würde. Um das zu verhindern, müsse man bereits jetzt etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Man müsse sich beispielsweise damit beschäftigen, welche und wie viele Ressourcen der Welt zur Verfügung stünden. Der Klimawandel werde auch viel mehr Menschen töten als das Virus, so Gates. Bis zum Ende des Jahrhunderts würde der Klimawandel 5-mal mehr Todesopfer pro Jahr fordern, als die Corona-Pandemie.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit dem Ausbruch der Pandemie rund 110 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden. Mehr als 2,4 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit dem Covid-19 verstorben. Experten gehen in vielen Ländern bei Infektionen und Todesfällen von einer hohen Dunkelziffer aus. (so)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!