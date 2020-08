Bill Gates warnt: „Klimawandel könnte noch schrecklicher werden als Covid-19“

Der US-Milliardär Bill Gates warnt vor den Folgen der Erderwärmung. "Im Jahr 2060 könnte der Klimawandel bereits so tödlich sein wie Covid-19", schreibt Gates in einem Blog-Post.

Microsoft-Gründer Bill Gates warnt nun eindringlich vor dem Klimawandel. Die US-Regierung müsse die Erderwärmung mit der „gleichen Dringlichkeit“ angehen, wie die Corona-Pandemie, schreibt der 64-Jährige auf seinem Blog „GatesNotes“. Die aktuelle Pandemie sei „schrecklich“ aber der Klimawandel könnte „noch schrecklicher“ werden.

Im Moment sei es schwierig an Probleme wie die Erderwärmung zu denken, da man mit der „Katastrophe“ von Covid-19 beschäftigt sei, führt Gates weiter aus. Es liege auch in der menschlichen Natur, sich zunächst um die unmittelbarsten Bedürfnisse zu kümmern. Aber dennoch brauche es schon heute Anstrengungen, den Klimawandel unter Kontrolle zu bekommen. Sonst drohe in einigen Jahrzehnten ein Szenario, das sogar noch gefährlicher als die derzeitige Pandemie sei.

„Wenn man verstehen will, welche Art von Schaden der Klimawandel anrichten wird, muss man sich nur Covid-19 ansehen und sich vorstellen, dass der entstehende Schaden sich auf einen längeren Zeitraum verteilt“, schreibt Gates in dem Blog-Post.

If we learn the lessons of COVID-19, we can approach climate change more informed about the consequences of inaction, and more prepared to save lives and prevent the worst possible outcome. https://t.co/a1Ltv44UBY — Bill Gates (@BillGates) August 4, 2020

Der Verlust von Menschenleben und das wirtschaftliche Elend, das diese Pandemie verursache, würde durch den weiteren Ausstoß an Kohlenstoffemissionen weltweit zu einem Normalzustand. Deshalb müsse der Kohlendioxidausstoß beseitigt werden, betont Gates. „Im Jahr 2060 könnte der Klimawandel bereits so tödlich sein wie Covid-19. Bis 2100 könnte er sogar fünfmal so tödlich sein.“

Derzeit verursache der Virus 14 Todesfälle pro 100.000 Menschen, so Gates. Dabei beruft er sich auf die bisherigen Opferzahlen. In 40 Jahren werde die Erderwärmung die weltweiten Todesraten ähnlich stark steigen lassen. In 80 Jahren würden noch weit schlimmere Zustände drohen. Dem Milliardär zufolge würde auch die Wirtschaft durch den Klimawandel leiden. Wirtschaftskrisen – wie aktuell durch Covid-19 – würden mindestens einmal pro Jahrzehnt auftreten.

Gates will aber nicht nur vor den „katastrophalen Folgen“ des Klimawandels warnen. Es müssten Lehren aus Covid-19 gezogen und mehr Informationen über den Klimawandel gesammelt werden. Er appelliert an die Regierung, Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

„Beginnen sie jetzt“, betont Gates. „Im Gegensatz zum neuartigen Coronavirus, gegen das wir meiner Meinung nach nächstes Jahr einen Impfstoff haben werden, gibt es für den Klimawandel keinen Zweijahresplan“, schreibt er. „Es wird Jahrzehnte dauern, um all die Erfindungen im Bereich der sauberen Energie zu entwickeln und einzusetzen, die wir brauchen.“ (so)

