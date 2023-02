Britische Supermarktketten rationieren Gemüse und Obst

Leere Obst- und Gemüseregale in einem Supermarkt. Mehrere Supermarktketten in Großbritannien wie Aldi und Tesco begrenzen wegen Nachschubproblemen den Verkauf einiger Gemüse- und Obstsorten. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Leere Gemüseregale bereiten Verbrauchern in Großbritannien Sorgen.

Mehrere Supermarktketten in Großbritannien wie Aldi und Tesco begrenzen wegen Nachschubproblemen den Verkauf einiger Gemüse- und Obstsorten. So gibt es beim Marktführer Tesco und bei Aldi nur noch drei Gurken und ein strenges Limit an Tomaten und Paprikas je Kunde, wie die BBC am Mittwoch berichtete.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Der Sender Sky News berichtete, der größte britische Tomatenzüchter APS Produce warne vor Engpässen bis mindestens Ende April.

Bereits zuvor hatte der britische Bauernverband vor sinkender heimischer Lebensmittelherstellung gewarnt. Zuletzt machten in sozialen Netzwerken Bilder von leeren Gemüseregalen die Runde. Die Einzelhändler machen das Wetter in Spanien und Nordafrika verantwortlich. Andere Wettbewerber wie Sainsbury’s und Lidl haben bisher nicht rationiert.

In Deutschland drohen nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bislang keine vergleichbaren Engpässe. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka betonte: „Wir können die Versorgung unserer Märkte mit ausreichenden Mengen weiterhin sicherstellen.“ Ähnlich äußerte sich die Discount-Tochter Netto.

Bei Aldi hieß es am Abend, das Unternehmen sehe die „momentanen Herausforderungen“ im Markt: „Dennoch existiert bei Aldi derzeit kein generelles Verfügbarkeitsproblem bei Obst und Gemüse.“ Man stehe in engem Kontakt mit Lieferanten und beobachte die aktuellen Entwicklungen.

Angebotspalette könnte sich verkleinern

Auch die Rewe-Gruppe, zu der auch der Discounter Penny gehört, betonte: „Es gibt bei Rewe und Penny ausreichend Tomaten & Co. zu kaufen. Auch zukünftig.“ Die Angebotsstörungen im Beschaffungsmarkt würden sich allerdings auf die Bandbreite des Angebots und die Preise auswirken.

Der Discounter Lidl versicherte: „Aufgrund der langjährigen Partnerschaften mit unseren Lieferanten ist die Warenversorgung der Lidl-Filialen trotz aktueller Engpässe in den genannten Regionen grundsätzlich sichergestellt.“

Die Lebensmittelpreise in Großbritannien haben sich auch wegen des Brexit erhöht. Den Unternehmen entstanden wegen Zollkontrollen höhere Kosten, die sie an die Verbraucher weiterreichten. Zudem verschärfte sich der Personalmangel – so gibt es deutlich weniger Erntehelfer als vor dem EU-Austritt. Heimische Landwirte nutzen wegen gestiegener Energiepreise deutlich seltener Gewächshäuser. Großbritannien importiert einen Großteil seiner frischen Lebensmittel aus der EU.

Wegen des schlechten Wetters im Sommer 2022 seien zudem Karotten, Pastinaken, Kohl und Blumenkohl in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Tim O’Malley vom britischen Lebensmittelproduzenten Nationwide Produce. Er rechnet mit weiteren Preissteigerungen. (dpa/red)