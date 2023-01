„Dachte, ich würde sterben“: Musk offenbart schwere Nebenwirkungen nach zweitem COVID-Booster

Elon Musk hat am Wochenende mit einem Tweet eine Diskussion über COVID-19-Impfungen im Internet angeheizt. In seiner Verwandtschaft soll es sogar einen Myokarditis-Fall geben. Die Debatte wirft gleichzeitig Licht auf eine jüngste Meinungsumfrage, wonach die Hälfte der Amerikaner viele ungeklärte Todesfälle in letzter Zeit mit COVID-19-Impfungen in Verbindung bringen.

How do we interpret this? https://t.co/QtLFpactc2 — Scott Adams (@ScottAdamsSays) January 20, 2023

Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat am vergangenen Samstag zugegeben, dass er nach der zweiten COVID-19-Auffrischungsimpfung „schwere Nebenwirkungen“ hatte. „Ich dachte mehrere Tage lang, ich würde sterben“, schrieb der neue Twitter-Chef in einem Social-Media-Post. „Hoffentlich [gibt es] keine bleibenden Schäden, aber ich weiß es nicht.“

Musk reagierte damit auf einen Beitrag des unabhängigen Umfrageinstituts „Rasmussen Reports“, der die Darstellung der US-Gesundheitsbehörde CDC infrage stellt, wonach schwere Nebenwirkungen nach einer COVID-19-Impfung „selten“ seien.

Musk ließ sich nicht freiwillig impfen

Eine Antwort auf Musks Kommentar kam kurz darauf. “Du hast eine zweite Booster-Impfung bekommen? Ich dachte, du wärst schlauer“. Musk hingegen antwortete, dass er sich impfen lassen musste, um seine Fabrik Tesla Gigafactory bei Berlin besuchen zu können. „War nicht meine Entscheidung“, so Musk.

In einem weiteren Tweet offenbarte er: „Und mein junger Cousin, der sich bester Gesundheit erfreute, bekam eine schwere Myokarditis. Er musste ins Krankenhaus.“

Auf einen anderen Kommentar eines Mannes, der die Impfung von Johnson&Johnson nach eigenen Angaben „glücklicherweise“ gut vertragen habe, antwortete Musk: „Ich hatte COVID-19 bereits gehabt, bevor die Impfungen herauskamen, und es war im Grunde wie eine leichte Erkältung.“

Auch den ersten Johnson&Johnson-Impfstoff habe er gut vertragen, außer dass ihm sein Arm eine Zeit lang wehtat. „Die erste mRNA-Booster-Impfung war noch in Ordnung, aber die zweite hat mich dann umgehauen“, schrieb Musk.

Epoch Times kann die Behauptungen von Musk nicht unabhängig überprüfen. Anfragen an Moderna und Pfizer mit der Bitte um Stellungnahme blieben bislang unbeantwortet.

Amerikaner bringen COVID-Impfstoffe mit rätselhaften Todesfällen in Verbindung

Eine neue Umfrage (2. Januar) von Rasmussen Reports zeigt, dass rund die Hälfte der Amerikaner die COVID-19-Impfstoffe mit einer „beträchtlichen Anzahl ungeklärter Todesfälle“ in Verbindung bringt. Mehr als ein Viertel gab an, persönlich jemanden zu kennen, der wahrscheinlich an Impfnebenwirkungen gestorben ist. Für die Umfrage wurden 1.000 amerikanische Erwachsene befragt.

Das Meinungsforschungsinstitut stellte auch die Frage, ob die Befragten selbst geimpft seien, was die Mehrheit (71 Prozent) bejahte. Von diesen hielten es 38 Prozent für „zumindest einigermaßen wahrscheinlich“, dass eine große Anzahl ungeklärter Todesfälle auf die Corona-Impfungen zurückgeht. Von den 26 Prozent der Ungeimpften gaben 77 Prozent an, es für „zumindest einigermaßen wahrscheinlich“ zu halten.

49 Prozent der Befragten insgesamt hielten das sogar für „wahrscheinlich“.

Eine weitere Frage lautete, ob die Befragten Sorgen über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe für „gerechtfertigt“ halten oder diejenigen in ihren Augen „Verschwörungstheorien verbreiten“ würden.

48 Prozent der Befragten halten die Sorgen wegen der Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs für „gerechtfertigt“. 37 Prozent hingegen glauben, dass Menschen, die sich über dieses Thema Sorgen machen, Verschwörungstheorien verbreiten. 15 Prozent waren sich nicht sicher.

