Ein Drittel der US-Truppen lehnt Impfung ab

Mitglieder des Repräsentantenhauses machten sich in einer Anhörung ein Bild über die Einsatzfähigkeit des Militärs in der Pandemie-Lage.

Etwa ein Drittel des US-Militärs lehnt den Impfstoff gegen das KPC-Virus (das neuartige Coronavirus) ab, erklärte das Pentagon am Mittwoch in einer Anhörung im Repräsentantenhaus.

Generalmajor Steven Nordhaus, der Leiter des Büros der Nationalgarde, sagte dem Gremium, dass die Nationalgarde eine Akzeptanzrate von „zwei Dritteln bis 70 Prozent“ habe, was das Militär insgesamt widerspiegele.

Für Generalmajor Jeff Taliaferro, ein hochrangiger Beamter des Generalstabs, ist der Impfstoff „die richtige Sache“ und „eindeutig sicher“. Man wolle, dass das Personal den „Schuss“ bekommt. Es sei nötig, die Truppen weiter über die Vorteile aufzuklären.

Laut Taliaferro sind die Einheiten auch dann einsatzfähig, wenn nicht jeder geimpft ist. Wenn nötig, würden anstatt größeren Einheiten kleinere gebildet. Man habe im Verlauf der letzten zwölf Monate dafür gesorgt, dass das Militär mit der COVID-Lage umgehen könne. Die Verfügbarkeit des Impfstoffs helfe in der Situation.

Bis August soll jeder geimpft sein

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium (DOD) nicht angegeben, wie viele Soldaten die Impfung ablehnten.

John Kirby, ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, sagte „Politico“ und anderen Medien am Mittwoch, dass das DOD über kein System verfüge, um Impfungen in den Truppen nachzuverfolgen. Er wandte sich gegen den Gedanken, das Pentagon würde der Öffentlichkeit Informationen vorenthalten.

Von den etwa 916.000 Dosen, die dem Personal des Verteidigungsministeriums (DOD) verabreicht wurden, haben 359.000 Wehrdienstleistende mindestens eine Dosis erhalten, während 147.000 vollständig geimpft sind, sagte Bob Salesses, der amtierende Verteidigungsminister für Heimatschutz und globale Sicherheit. Laut Salesses wird bis Ende Juli, August jeder geimpft sein.

Sowohl der Pfizer- als auch der Moderna-Impfstoff sind von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA nur für den Notbetrieb zugelassen. Das bedeutet, dass die Behörde ihre Verwendung nicht vollständig genehmigt hat.

Der republikanische Abgeordnete Mike Rogers stellte in Zweifel, ob man noch zwei Jahre für die vollständige Zulassung des Impfstoffs warten könne. Es sei entscheidend für die nationale Sicherheit, dass alle Bereiche des Militärs die Impfstoffe so schnell wie möglich erhielten.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: One-Third of Troops Turning Down CCP Virus Vaccine: Pentagon (deutsche Bearbeitung von mk)

