EMA-Mails gehackt: Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hatte Qualitätsprobleme

Vor dem Hauptquartier von Pfizer in Midtown in Manhatten, New York am 27. November 2020. Foto: iStock

Durchgesickerte Dokumente belegen, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech kurz vor der Zulassung Qualitätsprobleme hatte. Die Mengen intakter mRNA war zu niedrig.

Die Qualität des Corona-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech hatte kurz vor der Zulassung ernsthafte Bedenken bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ausgelöst. Im November 2020 stellte die Behörde fest, dass der Anteil intakter mRNA im Vakzin deutlich niedriger war als erwartet. Das geht aus EMA-E-Mails hervor, die von Unbekannten geleakt wurden. Einen Monat später wurde der Impfstoff zugelassen.

Die E-Mails wurden im Darknet veröffentlicht und mehreren Journalisten zugespielt, unter anderem auch dem Fachjournal „British Medical Journal“ (BMJ). Das Magazin hat den Schriftverkehr analysiert. Die EMA bestätigte demnach die Echtheit der E-Mails und leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen die unbekannten Hacker ein.

Aus den Dokumenten geht nach Angaben des Fachjournals hervor, dass die Aufsichtsbehörde große Bedenken wegen unerwartet geringer Mengen intakter Messenger-RNA in Chargen des für die kommerzielle Produktion entwickelten Impfstoffs hatten.

In einer der geleakten E-Mails vom 23. November, beschrieb ein hochrangiger EMA-Beamter eine ganze Reihe von Problemen mit dem Vakzin. Die EMA brachte „wichtige Einwände“ bei Pfizer vor, zusammen mit einer Reihe Fragen, die sie beantwortet haben wollte.

In der E-Mail wird darauf hingewiesen, dass zu wenig intakte mRNA im Impfstoff vorhanden sind. Im Impfstoff, der in den klinischen Studien eingesetzt wurde, betrug der Anteil intakter mRNA rund 78 Prozent, in den für den kommerziellen Gebrauch hergestellten Chargen betrug der Anteil hingegen nur 55 Prozent.

Die Ursache ist nicht bekannt und die Auswirkungen dieses Verlusts an RNA-Integrität auf die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs ist noch nicht definiert“, hieß es in der E-Mail des EMA-Beamten.

In einer E-Mail im Dezember hieß es dann: Der Impfstoff enthalte nun 70 bis 75 Prozent intakter mRNA. Dies stimme die EMA „vorsichtig optimistisch“. Dem Schriftverkehr zufolge hatte Pfizer angeblich die Herstellerqualität verbessert.

Wie genau Pfizer die Bedenken der EMA ausräumen konnte, ist nicht bekannt.

Impfstoff zugelassen

Letztendlich hat die EMA am 21. Dezember den Impfstoff von Pfizer und BioNTech zugelassen. Der öffentliche Bewertungsbericht der Behörde – ein technisches Dokument, das auf ihrer Website veröffentlicht wurde – stellte fest: „Die Qualität dieses Arzneimittels, das im Notfallkontext der aktuellen (Covid-19-)Pandemie eingereicht wurde, wird als ausreichend konsistent und akzeptabel angesehen.“

Die EMA räumte gegenüber „BMJ“ ein, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs vom Vorhandensein geeigneter Mengen an intakter mRNA abhängt. Die EU-Behörde äußerte sich aber nicht dazu, WIE zu niedrige mRNA die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinflussen können. Die Frage, wie Pfizer die Bedenken der Behörde in so kurzer Zeit ausräumen konnte, blieb ebenfalls unbeantwortet.

Das Fachjournal fragte die Pharmahersteller Pfizer, Moderna und CureVac sowie mehrere Aufsichtsbehörden, welchen Prozentsatz an mRNA-Integrität sie für Impfstoffe gegen Covid-19 für akzeptabel halten. Keines der Unternehmen gab dem Magazin Auskunft.

Pfizer sagte nur: „Jede Charge von Impfstoffen wird vor der endgültigen Produktfreigabe durch das offizielle Arzneimittelkontrolllabor – das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland – geprüft. Damit ist die Qualität aller Impfstoffdosen, die in Europa auf den Markt kommen, doppelt geprüft, um die Einhaltung der mit den Zulassungsbehörden vereinbarten Spezifikationen sicherzustellen.“

Sowohl die US-Arzneimittelbehörde FDA, die EMA als auch das kanadische Gesundheitsministerium Health Canada sahen ihre anfänglichen Bedenken bezüglich des Corona-Impfstoffs alle „ausgeräumt“. Wie genau die Bedenken ausgeräumt wurden, ist auch hier nicht bekannt. Auf eine Anfrage von „BMJ“ teilten die Behörden mit, dass die spezifischen Kriterien, die im Zusammenhang zur Zulassung stehen, vertraulich seien, und verwiesen auf die Hersteller.

Das Fachjournal spekuliert, dass der Mangel an Informationen der preisgegeben wird, möglicherweise die fehlende Gewissheit unter den Regulierungsbehörden widerspiegelt, wie die Evidenz für diese neuartige Technologie vollständig zu bewerten ist.

Empfindlicher Impfstoff

Es ist bekannt, dass die Instabilität der mRNA eine der größten Hürden für Wissenschaftler ist, die Impfstoffe auf Nukleinsäurebasis entwickeln. Sie ist der Hauptgrund für die strengen Anforderungen an die Kühlkette dieser Technologie.

„Das vollständige, intakte mRNA-Molekül ist essenziell für die Wirksamkeit des Impfstoffs“, schrieben der Professor für Biopharmazie Daan J.A. Crommelin und seine Kollegen im „Journal of Pharmaceutical Sciences“ Ende letzten Jahres.

„Selbst eine geringfügige Degradationsreaktion, irgendwo entlang eines mRNA-Strangs, kann die ordnungsgemäße Translationsleistung dieses Strangs stark verlangsamen oder stoppen und somit zu einer unvollständigen Expression des Zielantigens führen.“ (so)

