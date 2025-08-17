Logo Epoch Times

Erneut Proteste gegen Korruption in Serbien

In der fünften Nacht der Unruhen kam es am späten Abend des 16. August 2025 in zwei serbischen Städten zu Zusammenstößen.

top-article-image

Demonstranten stehen in Tränengaswolken während Anti-Regierungs-Protesten in Belgrad am 16. August 2025.

Foto: Oliver Bunic/AFP via Getty Images

Redaktion
In Serbien haben sich erneut Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. In der zentral gelegenen Stadt Valjevo gingen am Samstag tausende Menschen gegen Präsident Aleksandar Vucic auf die Straße. Eine kleine Gruppe maskierter Männer griff dort am Abend das Büro der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) an und setzte es in Brand.
In der Hauptstadt Belgrad kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Die Sicherheitskräfte stoppten Protestierer, die zum Hauptquartier der SNS marschieren wollten. Auch aus der zweitgrößten Stadt des Landes, Novi Sad, wurden Zusammenstöße gemeldet.
In Serbien kommt es seit Monaten zu heftigen Protesten gegen die Regierung und die im Land herrschende Korruption.
Auslöser der Protestwelle war der Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Der Hauptbahnhof war erst im Juli 2024 nach dreijährigen Renovierungsarbeiten wieder voll in Betrieb gegangen.

Bei den durch das Unglück ausgelösten Protesten ging es zunächst um die Ursachen des Einsturzes, später richteten sich die vor allem von Studierenden getragenen Kundgebungen gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption im Land.
An der bisher größten Demonstration beteiligten sich Mitte März rund 300.000 Menschen. Zuletzt wurden regierungskritische Demonstranten immer wieder von teils vermummten Regierungsanhängern attackiert. (afp/red)

