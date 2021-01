First Lady „enttäuscht“ über Gewalt in Washington, ruft Amerika zur „Heilung“ auf

First Lady Melania Trump spricht bei der Toys for Tots-Aktion der Marines auf der Joint Base Anacostia-Bolling in Washington am 8. Dezember 2020. Foto: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images

„In dieser Zeit geht es ausschließlich um die Heilung unseres Landes und seiner Bürger“, sagte First Lady Melania Trump und zeigte sich enttäuscht über die Gewalt und die persönlichen Angriffe nach dem Sturm auf das US-Kapitol.

First Lady Melania Trump äußerte sich am Montag (11. Januar) zum Sturm auf das Kapitol während der Auszählung der Wahlmännerstimmen am 6. Januar in Washington DC, bei der zahlreiche Trump-Unterstützer und Antifa-Mitglieder gewaltsam in das Gebäude eindrangen. Sie sei „enttäuscht und entmutigt“ von der Gewalt und forderte die Amerikaner auf, „in einer zivilisierten Weise zu heilen“.

In ihrer ersten Stellungnahme seit dem Vorfall, sagte Melania Trump, ihr Herz sei bei denen, die ihr Leben an diesem Tag verloren haben: Air Force Veteranin, Ashli Babbitt, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Roseanne Boyland, und den Capitol Police Officers, Brian Sicknick und Howard Liebengood.

Ich bete für ihre Familien um Trost und Kraft in dieser schweren Zeit.“

„Ich finde es beschämend, dass es rund um diese tragischen Ereignisse anzüglichen Klatsch, ungerechtfertigte persönliche Angriffe und falsche, irreführende Anschuldigungen gegen mich gegeben hat – von Leuten, die bedeutend sein wollen und Ambitionen haben. In dieser Zeit geht es ausschließlich um die Heilung unseres Landes und seiner Bürger. Sie sollte nicht zur persönlichen Bereicherung genutzt werden“, schrieb Melania Trump.

„Unsere Nation muss auf eine zivilisierte Art und Weise heilen. Machen Sie keinen Fehler, ich verurteile absolut die Gewalt, die auf dem Kapitol unserer Nation aufgetreten ist. Gewalt ist niemals akzeptabel“, fügte sie hinzu.

Die First Lady wies darauf hin, dass die Amerikaner frei sind, ihre Ansichten ohne Strafverfolgung zu äußern und rief die Menschen dazu auf, „sich einen Moment Zeit zu nehmen, innezuhalten und die Dinge aus allen Perspektiven zu betrachten.“

„Ich flehe die Menschen an, die Gewalt zu stoppen, niemals Annahmen aufgrund der Hautfarbe einer Person zu treffen oder unterschiedliche politische Ideologien als Grundlage für Aggression und Bösartigkeit zu nutzen. Wir müssen einander zuhören, uns auf das konzentrieren, was uns eint, und uns über das erheben, was uns trennt“, sagte sie.

„Es ist inspirierend zu sehen, dass so viele eine Leidenschaft und Begeisterung für die Teilnahme an einer Wahl gefunden haben, aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Leidenschaft in Gewalt umschlägt. Unser Weg nach vorne ist es, zusammenzukommen, unsere Gemeinsamkeiten zu finden und die freundlichen und starken Menschen zu sein, von denen ich weiß, dass wir es sind.“

„Die Stärke und der Charakter unseres Landes haben sich in den Gemeinden gezeigt, die von Naturkatastrophen betroffen waren und während dieser schrecklichen Pandemie, die uns alle betroffen hat. Der gemeinsame Nenner in all diesen schwierigen Situationen ist die unerschütterliche Entschlossenheit der Amerikaner, einander zu helfen. Ihr Mitgefühl hat den wahren Geist unseres Landes gezeigt.“

Melania Trump sagte, sie fühle sich geehrt, als First Lady zu dienen und dankte den Menschen, die sie und ihren Mann während der Amtszeit des Präsidenten unterstützt haben.

„Am wichtigsten ist, dass ich um Heilung, Gnade, Verständnis und Frieden für unsere große Nation bitte. Lasst uns jeden Tag daran denken, dass wir eine Nation unter Gott sind. Gott segne Sie alle und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika“, schloss sie.

Die Bemerkungen der First Lady erschienen, als die Demokraten im Repräsentantenhaus sich darauf vorbereiteten, Präsident Trump zum zweiten Mal anzuklagen, obwohl nur noch neun Tage verbleiben, bevor der designierte Präsident Joe Biden im Amt vereidigt wird. Sie kamen auch, nachdem einige Verwaltungsbeamte, einschließlich der First Lady Adjutantin Stephanie Grisham, nach dem Einbruch ins Kapitol zurückgetreten sind.

