„Flurona“ auf dem Vormarsch – Erster Fall einer doppelt infizierten Schwangeren

In Israel wurde der vermutlich erste Fall der „Flurona“-Krankheit, einer Doppelinfektion mit dem Coronavirus und der saisonalen Grippe, bei einer schwangeren ungeimpften Frau festgestellt.

Eine schwangere Frau in der Stadt Petah Tikva, deren Namen nicht erwähnt wird, zeigte bei einer Untersuchung am 30. Dezember im Medizinischen Zentrum Rabin leichte Krankheitssymptome.

Den Behörden zufolge geht es der Frau gut. Sie soll voraussichtlich im Laufe des Donnerstags aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das berichtete die israelische Lokalzeitung „Hamodia“.

Laut Professor Arnon Vizhnitser, Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie und Leiter der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses, waren sowohl ein Grippe- als auch ein Corona-Test positiv. Eine Zweitüberprüfung ergab dasselbe Ergebnis.

Beide Atemwegserkrankungen ähneln sich, so der Arzt. Beide sind viral und verursachen Atembeschwerden. Sie verursachen ähnliche Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Muskel- oder Körperschmerzen und Müdigkeit.

Vizhnitser zufolge häufen sich aktuell Fälle von Personen, die sich sowohl mit dem Coronavirus und der saisonalen Grippe anstecken.

Letztes Jahr haben wir keine Grippefälle bei schwangeren oder gebärenden Frauen beobachtet“, sagte Vizhnitser gegenüber der Zeitung. „Heute sehen wir Fälle mit COVID-19 und Grippe gleichzeitig, die sich langsam bemerkbar machen.“

Während sich die meisten Grippekranken innerhalb weniger Tage oder Wochen erholen, kann die Grippe in seltenen Fällen zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Lungenentzündung, Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Multiorganversagen führen.

Frau stirbt bei Geburt an Grippe

Letzte Woche starb eine 31-jährige schwangere Frau in Jerusalem, nachdem sie sich mit der Grippe angesteckt hatte, berichtete die Zeitung „Times of Israel“.

Die Frau, die im Medizinischen Zentrum Hadassah per Kaiserschnitt einen Sohn zur Welt brachte, verstarb kurz nachdem sie aufgrund von Atemnot an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden war. Ihr Kind befindet sich den Angaben zufolge in einem stabilen Zustand.

Laut Elias Mossialos, Professor für Gesundheitspolitik an der Londoner School of Economics, gebe es keinen Grund, wegen der so genannten „Flurona“ in Panik zu verfallen.

Auch wenn er einräumte, dass es weltweit mehr solcher Fälle geben könnte. Er rät jedoch gefährdeten Gruppen zu einer Grippe-Impfung.

Es handelt sich nicht um ein neues Virus, sondern um eine gleichzeitige Infektion mit dem Corona- und dem Grippevirus. Es hat eine schwangere Frau in Israel getroffen, aber es ist wahrscheinlich, dass wir solche Fälle in vielen Ländern sehen werden“, schrieb Mossialos am Sonntag auf Facebook.

Israel hat bereits Impfpass und Impfpflicht eingeführt

Israel gehört zu den ersten Ländern weltweit, die Impfpässe und Pflichtimpfungen eingeführt haben.

Letzten Monat genehmigte die Regierung eine zweite Auffrischungsimpfung des COVID-19-Impfstoffs für Menschen mit geschwächtem Immunsystem wie Krebspatienten und Empfängern von Organtransplantaten.

Die Genehmigung erfolgte fast eine Woche, nachdem der Pandemie-Sachverständigenausschuss des Landes Immungeschwächten, Menschen über 60 und Mitarbeitern des Gesundheitswesens die vierte Impfung mit Pfizer/BioNTech empfohlen hatte.

Am 27. Dezember erteilte das israelische Gesundheitsministerium außerdem eine Notfallgenehmigung für das von Pfizer entwickelte COVID-19-Medikament mit der Bezeichnung Paxlovid.

Die Pille soll fünf Tage lang zweimal täglich in Kombination mit dem Medikament Ritonavir, einem generischen antiviralen Mittel, eingenommen werden.

Das Medikament ist für Patienten gedacht, die an „leichten bis mittelschweren“ COVID-19-Symptomen leiden und um eine Einweisung ins Krankenhaus zu verhindern, so die Behörden und Pfizer.

Israel hat rund 100.000 Dosen der Tabletten bestellt, um auf die vierte Omikron-Welle zu reagieren. Aktuell sind rund 64 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft und rund 7 Prozent einmal geimpft.

Das englische Original erschien auf Epoch Times US unter: Israel Records 1st Case of Patient With Both COVID-19 and Flu, Dubbed 'Flurona'.

