G20-Staaten beraten in Videokonferenz über Corona-Krise

Unter dem Vorsitz Saudi-Arabiens beginnt am Samstag ein Gipfeltreffen der G20-Staaten. Erstes Thema der als Videokonferenz abgehaltenen Veranstaltung ist die weltweite Corona-Pandemie. Neben den sieben führenden Industrienationen und 13 Schwellenländern nehmen auch von der Pandemie betroffene Länder wie Spanien, Singapur und die Schweiz sowie Vertreter der UNO, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. Den Vorsitz der Gespräche hat der saudiarabische König Salman. Riad hat derzeit den Vorsitz der G20-Gruppe inne.

Am zweiten Tag des Gipfeltreffens soll es unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise gehen. Auch ein weiterer Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt infolge der Corona-Krise soll diskutiert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will im Anschluss an das Gipfeltreffen am Sonntag um 17.00 Uhr gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über den Ausgang der Gespräche informieren. (afp)