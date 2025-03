Gipfeltreffen Ukraine – Macron für Atom-Schutzschild für Europäer

Großbritannien und Frankreich wollen einen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten. Das sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einem BBC-Interview kurz vor Beginn der Ukraine-Konferenz europäischer und westlicher Spitzenpolitiker in London.

„Wir haben uns nun darauf geeinigt, dass das Vereinigte Königreich zusammen mit Frankreich und möglicherweise ein oder zwei weiteren Ländern mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe arbeiten wird“, sagte Starmer. Anschließend solle der Plan mit den Vereinigten Staaten besprochen werden.

Zu dem Eklat im Weißen Haus zwischen Selenskyj und Trump sagte Starmer: „Das will niemand sehen.“ Deswegen habe er den Hörer in die Hand genommen und mit den Beteiligten gesprochen. „Mein Antrieb war, dies gewissermaßen zu überbrücken und uns wieder auf den zentralen Fokus zurückzuführen“, sagte Starmer.

Großbritannien gibt der Ukraine zudem einen Kredit über 2,74 Milliarden Euro zur Stärkung seiner Verteidigung. Die beiden Finanzminister Rachel Reeves und Serhii Marschenko unterzeichneten die Vereinbarung am 1. März.

Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London empfangen.

Gipfeltreffen in London

Die Ankündigung von Keir Starmer erfolgte kurz vor Beginn eines Gipfels zur Ukraine in London am 2. März, zu dem mehrere Staats-und Regierungschefs erwartet wurden – unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Nach Angaben von Starmers Büro soll der Gipfel die europäische Unterstützung für die „Sicherung eines gerechten und dauerhaften Friedens“ in der Ukraine untermauern.

Zudem wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs in London angesichts zunehmender Ungewissheit über die künftige Unterstützung der USA auch über die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sprechen.

Macron schlägt „strategischen Dialog“ über Atom-Schutzschild für Europäer vor

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich im Vorfeld offen für eine „Diskussion“ über eine mögliche künftige europäische nukleare Abschreckung gezeigt, nachdem der voraussichtliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für solche Gespräche mit London und Paris plädiert hatte.

Macron schlug einen „strategischen Dialog“ mit den europäischen Partnern vor, die nicht über Atomwaffen verfügen. „Wir haben einen Schutzschild, sie nicht“, sagte Macron am Samstag der Zeitung „Le Parisien“.

Unter dem Eindruck der Hinwendung der US-Regierung zu Moskau fügte er hinzu: „Und sie können nicht länger von der nuklearen Abschreckung der USA abhängen.“

„Wir brauchen einen strategischen Dialog mit denen“, die keine Atomwaffen hätten, sagte Macron. Dies würde auch Frankreich „stärker machen“.

Der Zeitung „Journal du Dimanche“ sagte Macron, es würde zwischen fünf und zehn Jahren dauern, eine von der NATO unabhängige europäische Verteidigung aufzubauen.

Macron telefonierte mit Trump und Selenskyj

In seinen Interviews mit mehreren französischen Medien sagte Macron, er habe nach dem Eklat im Weißen Haus am Freitag sowohl mit US-Präsident Donald Trump als auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj gesprochen und sie zur „Rückkehr zur Ruhe, Respekt“ aufgerufen, „damit wir nach vorne schauen können, weil das, was auf dem Spiel steht, zu wichtig ist“.

Macron appellierte an die USA, eine Abwendung von der Ukraine sei „nicht in ihrem Interesse“. Wer Kiew zwinge, „einen Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien zu unterzeichnen“, würde „seine Fähigkeit, Russland, China und andere abzuschrecken, noch am selben Tag zunichte machen“.

Macron warnte, wenn dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kein Einhalt geboten werde, „würde er zweifellos seine Aufmerksamkeit auf Moldau und vielleicht darüberhinaus auf Rumänien richten“.

Für Deutschland wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an dem Gipfel teilnehmen und am späten Nachmittag in London vor die Presse treten. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind vor Ort. Das Büro des kanadischen Premierministers Justin Trudeau kündigte an, dass auch er an dem Treffen in der britischen Hauptstadt teilnehmen werde.

(dpa/afp/red)