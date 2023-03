Grand Jury in New York stimmt für Anklage gegen Trump – wie geht es weiter?

Der ehemalige Präsident Donald Trump am 4. März 2023 im Gaylord National Resort & Convention Center in Maryland. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Trump bezeichnet die Anklage als „Angriff auf das Land und eine Hexenjagd der radikalen Linken“. Ein New Yorker Rechtsexperte erklärt gegenüber der Epoch Times, dass Trump zwar in einem Schwurgerichtsverfahren in Manhattan verurteilt werden könnte, er aber später in der Berufung gewinnen würde – zu der Zeit sei man aber schon mitten im Wahlkampf.