Griechenland will mit ohrenbetäubenden Schallkanonen Flüchtlinge abschrecken

Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images

Griechische Grenze. Foto: SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images

Um illegale Grenzübertritte aus der Türkei zu verhindern, will die griechische Regierung umstrittene Schallkanonen einsetzen. Die Geräte geben ein ohrenbetäubendes Signal ab.

Griechenland ist von der Flüchtlingskrise nach wie vor besonders stark betroffen. Nun will die griechische Regierung offenbar mit Schallkanonen gegen illegale Einwanderer vorgehen. An der Grenze zur Türkei sollen die Geräte eingesetzt werden.

Die EU-Kommission erwartet Auskunft von Griechenland, ob die Schallkanonen bereits im Einsatz sind. Kommissionssprecher Adalbert Jahnz sagte vergangene Woche, man habe die Installation der Technik „mit Besorgnis zur Kenntnis genommen“, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Schallkanonen werden von Fachleuten LRAD (Long Range Acoustic Device) genannt und sind umstritten, da sie ein ohrenbetäubendes, schrilles Signal abgeben. Das Signal ist so laut, dass es Schmerzen und wahrscheinlich bleibende Schäden hervorruft. Der Schalldruck kann 150 Dezibel betragen. Das entspricht etwa dem Lärmpegel eines Kampfflugzeugs in 30 Meter Entfernung. Deshalb ist die umstrittene Technik auch sehr effektiv, um Flüchtlinge und Migranten davon abzuhalten, über die Landgrenze aus der Türkei nach Griechenland zu kommen.

Schallkanonen – keine neue Technik

Im März 2020 spitzte sich die Lage an der griechisch-türkischen Grenze massiv zu und die Grenzbeamten versuchten die Flüchtlinge und Migranten mit Wasserwerfern und Tränengas abzuschrecken. Die Menschen wurden damals in der Türkei mit Bussen an die Grenze gebracht. Es kam zu massiven Ausschreitungen. Mittlerweile wird der Grenzübergang mit hohen Zäunen gesichert. Zudem werden Drohnen und Wärmebildkameras eingesetzt.

Schallkanonen werden schon seit Jahren für verschiedene Zwecke eingesetzt. Die US-Streitkräfte etwa haben sie 2003 im Irak-Krieg eingesetzt. Laut „RND“ verwenden auch Reedereien die Technik, um Piratenangriffe abzuwehren. Auch bei Demonstrationen kommen die Geräte zum Einsatz – beispielsweise in den USA. (oz)

