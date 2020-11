Huawei Mitarbeiter und polnischer Geheimagent wegen Spionage für China in Warschau angeklagt

In Polen wurden am Mittwoch ein ehemaliger Geheimdienst-Agent und ein chinesischer Mitarbeiter von Huawei wegen Spionage für China angeklagt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurde am Dienstag beim Warschauer Bezirksgericht eine Anklage gegen den ehemaligen Geheimdienst-Agent, Piotr D., und den Mitarbeiter des Internetkonzerns Huawei, Weijing W., eingereicht. Das erklärte ein Sprecher des Ministeriums für die Koordination der polnischen Geheimdienste in einem Statement gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur PAP.

Beide haben sich an Spionage beteiligt, welche die Interessen der Republik Polen verletzten“, hieß es im Statement. Die Anklage folgte nach Ermittlungen der polnischen Staatsanwaltschaft.

Der Anwalt von Weijing W. sagte gegenüber Reuters, dass er und sein Mandant nicht alle Beweise gesehen hätten, aber das, was sie gesehen hätten, keinen Grund für eine Anklageerhebung darstelle. Der Anwalt von Piotr D. reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme. Huawei weigerte sich ebenfalls, eine Stellungnahme abzugeben.

Huawei entließ Weijing sofort nach seiner Verhaftung

2019 entließ Huawei Weijing W. einige Tage, nachdem polnische Sicherheitskräfte ihn festgenommen hatten. Die Entlassung begründete Huawei wie folgt: Die Angelegenheit habe das Unternehmen „in Verruf gebracht“ und seine „angeblichen Handlungen hätten keinen Bezug zum Unternehmen“.

Piotr D. war ein ehemaliger Agent des polnischen Inlandssicherheitsdienstes. Er arbeitete an einem Projekt, das von 2012-2015 an der Technischen Universität des polnischen Militärs, zum Schutz von Glasfasernetzwerken vor Hackern, durchgeführt wurde.

Die USA haben ihre Verbündeten ermutigt, beim Ausbau von 5G-Netzen keine Huawei-Ausrüstung zu verwenden, da sie zur Spionage genutzt werden können. Washington und Warschau unterzeichneten 2019 eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, dass Lieferanten von 5G-Netzwerkausrüstung einer strengen Prüfung unterzogen werden sollten, inwieweit Regierungen im Hintergrund daran beteiligt sind. US Funktionäre haben die Verbündeten darauf gedrängt, China von der Rolle in 5G-Netzen auszuschließen.

Das englische Original erschien zuerst auf The Epoch Times mit dem Titel: Pole and Chinese Citizen Indicted in Warsaw for Spying. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch wj.