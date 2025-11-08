Israelische Luftschläge im Libanon - zwei Hisbollah-Waffenschmuggler getroffen

Die israelische Armee bestätigte, dass sie im Libanon einen Luftangriff durchgeführt habe. Dabei seien zwei Angehörige einer mit der schiitischen Hisbollah verbündeten Miliz getötet worden.

Die beiden Männer seien am Waffenschmuggel für die Hisbollah beteiligt gewesen, hieß es in der Mitteilung des Militärs.

Nach israelischer Auffassung verstießen sie gegen das Waffenruheabkommen mit dem Libanon. Zum vorangegangenen Angriff bei Bint Dschubail äußerte sich die Armee nicht.

Konflikt verschärft sich wieder

Die Spannungen zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah-Miliz nahmen zuletzt wieder zu. Beide Seiten hatten sich vor einem Jahr nach einem monatelangen Krieg auf eine Waffenruhe geeinigt.

Israel drängt mit Unterstützung der USA auf eine Entwaffnung der Hisbollah. Die Israelis werfen der Organisation aber vor, heimlich aufzurüsten. (dpa/red)