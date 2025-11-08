Logo Epoch Times

vor 25 Minuten

Sprint-Unfall von Piastri - Norris baut WM-Führung aus

vor einer Stunde

Brandenburgs Koalition sagt Treffen über die Rundfunkreform ab

vor einer Stunde

Studie: Inselreptilien verschwinden, bevor man sie überhaupt kennt

vor 2 Stunden

Frankreich geht gegen Shein vor - Handelsverband Deutschland fordert Großkontrollen

vor 3 Stunden

Brandenburger CDU bestätigt Redmann als Vorsitzenden

vor 3 Stunden

Regierungsflugzeug Defekt: Wadephul reist per Linie zu Südamerika-Gipfel

vor 4 Stunden

Deutsche Antibiotika-Strategie läuft mutmaßlich ins Leere

vor 4 Stunden

Drohne trifft Wohnhaus in der Ukraine - Tote und Verletzte

vor 5 Stunden

15.000 angemeldet zu Demo für Freilassung des PKK-Terrororganisation Gründers in Köln

vor 6 Stunden

Jedes vierte Kind ist auf Sozialleistungen angewiesen

Logo Epoch Times
Miliz

Israelische Luftschläge im Libanon - zwei Hisbollah-Waffenschmuggler getroffen

Die Spannungen im Süden des Libanon nehmen weiter zu. Israel wirft der Hisbollah vor, heimlich aufzurüsten, und führt immer wieder Luftschläge aus.

top-article-image

Israelischer Luftangriff im südlibanesischen Dorf Kfar Dounine am 7. November 2025.

Foto: Mahmoud Zayyat/afp/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die israelische Armee bestätigte, dass sie im Libanon einen Luftangriff durchgeführt habe. Dabei seien zwei Angehörige einer mit der schiitischen Hisbollah verbündeten Miliz getötet worden.
Die beiden Männer seien am Waffenschmuggel für die Hisbollah beteiligt gewesen, hieß es in der Mitteilung des Militärs.
Nach israelischer Auffassung verstießen sie gegen das Waffenruheabkommen mit dem Libanon. Zum vorangegangenen Angriff bei Bint Dschubail äußerte sich die Armee nicht.
Mehr dazu

Konflikt verschärft sich wieder

Die Spannungen zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah-Miliz nahmen zuletzt wieder zu. Beide Seiten hatten sich vor einem Jahr nach einem monatelangen Krieg auf eine Waffenruhe geeinigt.
Israel drängt mit Unterstützung der USA auf eine Entwaffnung der Hisbollah. Die Israelis werfen der Organisation aber vor, heimlich aufzurüsten. (dpa/red)
 
 
 
 
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.