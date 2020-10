Kubanische US-Amerikaner wählen eher Trump – Biden-Werbung mit Chavez, Fidel Castro und Gustavo Petro

Kubanische US-Amerikaner neigen dazu, Trump zu wählen. The Epoch Times hörte sich in Miamis Little Havanna um.

Die schleichende Bedrohung durch Sozialismus und Kommunismus ist ein Schlüsselthema, das von den kubanisch-amerikanischen Wählern in Miami - einem bedeutenden Wahlblock - wiederholt zur Sprache gebracht wurde, die sagen, dass dieses Thema nach wie vor eines ihrer wichtigsten Anliegen auf dem Weg zu den Wahlen im November ist. Nahezu 2,7 Millionen Menschen bilden die kubanische Diaspora in den Vereinigten Staaten (Daten von 2018). Dazu gehören auch die in Kuba Geborenen und die Personen, die eine kubanische Abstammung angeben, so das Census Bureau. Während die Kubaner überall in den Vereinigten Staaten leben, leben etwa 77 Prozent in Florida. Die Epoch Times sprach mit fast drei Dutzend hispanischen Wählern in Miami, von denen die Mehrheit Kubaner sind, sowie mit einer kleinen Zahl von Venezolanern und Kolumbianern. Eine überwältigende Mehrheit sagte, sie würden für Präsident Donald Trump stimmen. Sie berufen dabei seine harte Haltung gegenüber kommunistischen Regimen, der einige der älteren Wähler entkommen waren.