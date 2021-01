Experten warnen vor „verheerenden“ wirtschaftlichen Auswirkungen eines Wiedereintritts in das Pariser Klimaabkommen

2020 verließ die Trump-Administration das Pariser Klimaabkommen, ein Schritt, der von den meisten politischen Akteuren negativ bewertet wurde. Joe Biden hatte es sehr eilig, dem Pakt wieder beizutreten. Doch dieser Schritt ruft Kritiker auf den Plan.

Ein Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen in seiner jetzigen Form wird nach Ansicht von Experten verheerende wirtschaftliche Folgen für die Vereinigten Staaten haben, und nur einen geringen ökologischen Nutzen.

Präsident Joe Biden unterzeichnete am 20. Januar eine Verordnung, um dem globalen Pakt wieder beizutreten, einer seiner ersten großen Schritte als Präsident.

Laut den Vereinten Nationen sollen die Industrieländer im Rahmen des Abkommens „die Führung bei der Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Länder übernehmen, die weniger gut ausgestattet und stärker gefährdet sind“. Darüber hinaus sollen sie auch andere Länder ermutigen, freiwillig finanziell beizutragen.

Nicolas Loris, stellvertretender Direktor des Thomas A. Roe Institute for Economic Policy Studies bei der Heritage Foundation sieht den Pakt kritisch: Obwohl „gut gemeint“, sei das Abkommen wirtschaftlich und ökologisch von Anfang an fehlerhaft gewesen.

„Es wird sehr kostspielig für Amerikas Familien und Unternehmen, weil 80 Prozent unseres Energiebedarfs durch kohlenstoffemittierende konventionelle Brennstoffe gedeckt werden“, sagte Loris der Epoch Times. „Sie zu regulieren und Alternativen zu subventionieren, wird amerikanischen Familien und Steuerzahlern schaden.“

„Weil das Pariser Klimaabkommen wirklich keine ‚Zähne‘ hat, bekommen die Entwicklungsländer einen Freifahrtschein in Bezug auf ihre Emissionen“, sagte er. „Es ist wahrscheinlich, dass das Pariser Klimaabkommen sein beabsichtigtes Ziel nicht erreichen wird.“

Ziel des Pariser Abkommens ist es, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celsius, vorzugsweise auf 1,5 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, wollen die Länder laut UN „den globalen Höchststand der Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich erreichen, um eine klimaneutrale Welt bis Mitte des Jahrhunderts zu erreichen.“

Gesamtverlust von 20.000 Dollar pro Familie

Ein Bericht der Heritage Foundation aus dem Jahr 2016, der von Loris und anderen Experten verfasst wurde, erforschte die Auswirkungen, die sich für die Vereinigten Staaten ergeben würden, wenn sie Teil des Pariser Abkommens wären.

Der Bericht mit dem Titel „Verheerende wirtschaftliche Kosten, im Wesentlichen null ökologischer Nutzen“, analysiert die Kosten der wirtschaftlichen Folgen sowie die Auswirkungen, die es auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen weltweit haben würde.

Die Unternehmen würden diese Kosten an die Verbraucher weitergeben, so Loris.

„Wir schätzen, dass über einen Zeitraum von 15 Jahren ein Gesamtverlust von 20.000 Dollar pro vierköpfiger Familie entsteht“, sagte er. „Wenn die Energiekosten steigen, müssen die Amerikaner nicht nur mehr für Strom und an der Zapfsäule bezahlen, sondern auch mehr für Lebensmittel, essen gehen oder für den Kauf von Kleidung, denn all das braucht Energie, um hergestellt zu werden.“

Der wirtschaftliche Schaden für Familien werde erheblich sein und würde die Armen unverhältnismäßig stark treffen, die den höchsten Prozentsatz ihres Budgets für Energiekosten ausgeben, sagte Loris.

„Es ist eine sehr regressive Politik, anstatt etwas, das proaktiver und innovationsorientierter sein sollte und zu wirtschaftlichem und ökologischem Wohlstand führen kann“, sagte er.

„Dieses Abkommen hat weder das eine noch das andere erreicht … Unterm Strich bedeutet es nur wirtschaftlichen Schmerz und keinen wirklichen Gewinn für das Klima aus einer globalen Perspektive.“

Verlust von Arbeitsplätzen

Anthony Watts, leitender Mitarbeiter im Bereich Forschung für Umwelt und Klima beim Heartland Institute, sagte, dass nach ihren Analysen das Abkommen die Vereinigten Staaten „bis 2025 etwa 2,7 Millionen Arbeitsplätze durch den Abbau von Teilen der Industrie kosten würde. Das wären etwa 440.000 Arbeitsplätze in der Produktion, die wir verloren hätten.“

Die Vereinigten Staaten haben das Pariser Abkommen formell im November 2020 verlassen, obwohl Präsident Donald Trump bereits 2017 von einem Ausstieg gesprochen hatte. Trump kritisierte das Abkommen, weil es sich negativ auf die US-Wirtschaft auswirke. Er merkte an, dass einige andere Länder sich nicht an die gleichen Standards halten würden.

„Unter dem Abkommen wird China in der Lage sein, diese Emissionen um eine schwindelerregende Anzahl von Jahren zu erhöhen – 13“, sagte Trump. „Sie können 13 Jahre lang tun, was sie wollen. Wir nicht. … Es gibt viele andere Beispiele.“

China ist laut Climate Action Tracker der weltweit größte Finanzier und Erbauer sowohl von Infrastruktur für fossile Brennstoffe als auch für erneuerbare Energien. Es ist der größte Emittent von CO2-Emissionen in der Welt.

„Wir müssen führen“

Befürworter des Pariser Abkommens lobten die Regierung Biden für ihren Schritt.

„Wirtschaftliche Erholung und die Bekämpfung des Klimawandels gehen Hand in Hand, und Präsident Biden hat diese kritischen Themen zu einer seiner obersten Prioritäten bei seinem Amtsantritt gemacht“, sagte Heather Zichal, CEO der American Clean Power Association, in einer Erklärung.

„Damit die Welt diese Herausforderung meistern kann, muss unser Land mehr tun, als nur eine Rolle zu spielen; wir müssen führen“, sagte sie. „Amerikas saubere Energieindustrien sind bereit, in US-Kommunen und die US-Arbeitskräfte zu investieren, während wir zusammenarbeiten, um eine wohlhabendere und kohlenstoffärmere Zukunft zu erreichen.“

Derweil bezeichnete der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, Bidens Schritt als einen Schritt in die falsche Richtung. Er sagte, die Vereinigten Staaten hätten „die Kohlenstoffemissionen bereits reduziert, während China und andere Nationen in der Vereinbarung ihre Emissionen weiter erhöht haben.“

„Der Präsident ist erneut dem gescheiterten Pariser Klimaabkommen beigetreten – eine schreckliche Abmachung, die uns dazu bringen wird, den arbeitenden amerikanischen Familien große wirtschaftliche Schmerzen zuzufügen, ohne die Gewissheit, dass China oder Russland ihre Verpflichtungen einhalten werden“, sagte McConnell am 21. Januar.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Experts Warn of ‘Devastating’ Economic Impact of Rejoining Paris Climate Accord (deutsche Bearbeitung von mk)