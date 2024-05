Libertäre Partei nominiert Chase Oliver als Präsidentschaftskandidaten

Der politische Aktivist Chase Oliver ist nach mehreren Wahlgängen auf dem Parteitag der Libertären Partei der USA zum Präsidentschaftskandidaten nominiert worden. Dies gab die Partei am 26. Mai bekannt.

„Wir haben es geschafft! Ich bin offiziell der Präsidentschaftskandidat“, schrieb Oliver auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter. „Es ist an der Zeit, sich zu vereinen und gemeinsam für die Freiheit voranzugehen.“

Oliver rief gleichzeitig zur Nominierung seines Vize-Präsidentschaftskandidaten Mike ter Maat auf.

Die Libertäre Partei (Libertarian Party) wurde im Jahr 1971 gegründet. Sie ist mit über 200.000 registrierten Wählern eine der größeren „Drittparteien“ der USA.

Erster homosexueller Senatskandidat

Oliver kandidierte bereits im Jahr 2022 für einen Senatssitz in Georgia und erhielt zwei Prozent der Stimmen, die dem Republikaner Herschel Walker bei einer Stichwahl gegen den Demokraten Raphael Warnock letztlich fehlten.

Der 38-jährige Aktivist war der erste offen homosexuelle Senatskandidat in Georgia. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Kongress im fünften Kongressbezirk von Georgia und erhielt ebenfalls zwei Prozent der Stimmen.

Auf seiner Wahlkampf-Website fordert Oliver umfangreiche Kürzungen im Bundeshaushalt, die Abschaffung der Todesstrafe, die Schließung aller US-Militärbasen in Übersee und die Beendigung der militärischen Unterstützung für Israel und die Ukraine.

Trump erntet Buhrufe und Jubel

Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, war ebenfalls auf dem Parteitag am 25. Mai, ebenso wie Robert F. Kennedy. Beide warben um Stimmen der Libertären. Präsident Joe Biden erschien nicht.

Viele der Teilnehmer hielten während Trumps Rede ein Schild hoch mit der Aufschrift „Free Ross“. Sie forderten die Freilassung des Silk-Road-Gründers Ross Ulbricht, was der Ex-Präsident auch tatsächlich versprach.

Ulbricht wurde im Jahr 2015 zu einer zweifachen lebenslangen Haftstrafe plus 40 Jahre ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung verurteilt. Seine Plattform wurde für den Verkauf von illegalen Drogen verwendet.

„Er hat bereits 11 Jahre abgesessen […] wir werden ihn nach Hause holen“, sagte Trump, woraufhin die Menge jubelte.

Einige Libertäre buhten während seiner Rede. Der Ex-Präsident konnte nicht beirrt werden und warb darum, sich zusammenzuschließen. „Dann sind wir nicht aufzuhalten“, sagte er. Die Kandidaten der Libertären kommen in der Regel auf maximal drei Prozent der Stimmen.

Später twitterte Trump, er hätte in jedem Fall für die Libertäre Partei kandidiert, wenn er nicht bereits für die Republikaner antreten würde.

„Ich hätte sie [die Nominierung] in jeden Fall bekommen, wenn ich es gewollt hätte (wie jeder an der Begeisterung der Menge gestern Abend sehen konnte!)“, so Trump am 25. Mai auf X. „Trotzdem glaube ich, dass ich die Mehrheit der Stimmen der Libertären bekommen werde.“

Kennedy wäre gern nominiert worden

Kennedy wurde von einigen libertären Delegierten unterstützt, erhielt aber nicht genügend Stimmen für eine Kandidatur. Er wurde in der ersten Runde aus dem Rennen geworfen, nachdem er nur zwei Prozent der Stimmen erhalten hatte, wobei 19 Delegierte ihn angeblich unterstützten.

Der Neffe von John F. Kennedy bezeichnete seine Rede auf dem Parteitag der Libertären als „einen Höhepunkt“ seiner Kampagne. Es wäre ihm „eine Ehre“ gewesen, von der Partei nominiert zu werden, schrieb er im Anschluss auf X.

„Ich hätte die Nominierung angenommen, wenn sie mir angeboten worden wäre, denn die Unabhängigen und die dritten Parteien müssen sich jetzt zusammentun, um unser Land vom korrupten Zweiparteiensystem zu befreien“, so Kennedy weiter.

„Auch wenn wir nicht in jeder Frage einer Meinung sind, machen uns unsere Grundwerte Frieden, Meinungsfreiheit und bürgerliche Freiheiten zu natürlichen Verbündeten.“

Kennedy tritt als unabhängiger Präsidentschaftskandidat bei den Wahlen an, nachdem er die Demokratische Partei im vergangenen Jahr verlassen hatte. Er hat den Demokraten vorgeworfen, die Vorwahlen zugunsten von Biden zu „manipulieren“ und andere Kandidaten am Wettbewerb zu hindern.

