Mexiko liefert 29 mutmaßliche Drogenschmuggler an die USA aus

Mexiko hat 29 mutmaßliche Drogenschmuggler an die USA ausgeliefert. Das US-Justizministerium habe die Übergabe verlangt, erklärten das Ministerium für Öffentliche Sicherheit und das Büro des Generalstaatsanwalts in Mexiko am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Namen der Verdächtigen wurden nicht genannt.