Nach der Invasion die Eskalation: Skizzen zur Logik des Krieges

Seit Beginn des Ukraine-Krieges steht „Kriegskanzler" Olaf Scholz an der Seite der Ukraine. „Nie wieder Krieg" gilt nicht mehr für die Ampel-Regierung (Archivbild, Oktober 2022). Foto: David Hecker/Getty Images

Am 24. Februar 2022 startete Russland seine Invasion in die Ukraine. Als NATO-Mitglied stand auch Deutschland unter Druck, sich militärisch zu engagieren. Die Spirale von ukrainischen Forderungen, das Zögern und letztliche Einknicken der Bundesregierung dauern bis heute an.