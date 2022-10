Nigel Farage: Die Zentralbanken haben die „Kultur des Sparens“ zerstört

Der britische Politiker Nigel Farage hat davor gewarnt, dass die jahrelange Vergabe von Krediten zu niedrigen Zinssätzen die junge Generation vom Sparen abgehalten hat.



Corona infizierte Geldsystem

Es sei „erstaunlich“, dass die Zentralbanken nicht erkannt hätten, dass die jahrelange billige Kreditvergabe – insbesondere während der COVID-19-Zeit – schließlich zu der aktuellen Inflationswelle führen würde, die die Industrieländer weltweit erfasst hat, sagte er der Epoch Times . Als Reaktion darauf haben die Chefs der Zentralbanken im Gleichschritt die Zinssätze erhöht, um den Anstieg der Lebenshaltungskosten einzudämmen.

Der ehemalige Vorsitzende der Brexit-Partei und einer der Hauptverantwortlichen für den Brexit äußerte sich am 1. Oktober von Sydney aus, wo sich Konservative zur CPAC Australia, der Conservative Political Action Conference, versammelt hatten.

„Es war einfach erstaunlich. Die Zinsen hätten schon vor langer Zeit angehoben werden müssen“, sagte Farage. „Ich glaube sogar, dass vernünftige Zinssätze gesünder sind, denn wir haben die Kultur des Sparens einfach zerstört und es den Menschen sehr schwer gemacht.“

„Wir hatten explodierende Hauspreise und ein niedriges Verhältnis zwischen Einkommen und Ersparnissen. Viele der jüngeren Generation sagen: ‚Wozu soll ich sparen? Ich werde einfach ausgeben, was ich in der Tasche habe“, fügte er hinzu.

„Die Fehleinschätzungen waren, offen gesagt, einfach nur riesig, und sie schieben es auf [Wladimir] Putins Handeln. Nun, es gibt diese Sache, die man Geldinflation nennt, und wenn man Milliarden und Billionen von Dollar und Pfund druckt, dann passiert genau das.“

Zwischen 2020 und 2021 haben viele Regierungen harte Maßnahmen ergriffen, um der Pandemie zu begegnen. Diese Maßnahmen erforderten allerdings auch staatliche Subventionen, um Unternehmen und Familien über Wasser zu halten, als die Wirtschaft weitgehend zum Erliegen kam.

Dies führte dazu, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt große Mengen an Bargeld druckten, um es der Wirtschaft zuzuführen. Wirtschaftsexperten führen die hohe Inflation, die Familien heute erleben, auf diese Maßnahmen zurück. Diese wurde durch globale Ereignisse wie Lieferkettenengpässe und den Krieg in der Ukraine noch verschärft.

Versuchen Sie nicht, die Linke zu überflügeln

Gleichzeitig warnte Farage die konservativen Parteien davor, progressive politische Plattformen zu kopieren, da sie es sonst versäumen könnten, aus den globalen Trends, die die Welt bewegen, Kapital zu schlagen.

„Wenn Sie sich entweder für eine Labour Party light entscheiden oder versuchen, noch grüner als die Grünen zu sein, werden Sie nicht gewinnen“, sagte er. „Denn Sie verkennen den großen Wandel, der sich in der [konservativen Bewegung] in der westlichen Welt in Amerika und Großbritannien vollzieht.

„Die Mittelschicht, die früher konservativ wählte, wählt jetzt viel häufiger ‚sozialdemokratisch‘. Und die Wähler aus der Arbeiterklasse, die traditionell Labour oder die Demokraten wählten, neigen jetzt eher dazu, die Republikaner oder die Konservativen zu wählen“, fügte er hinzu. „Das ist ein großer soziodemografischer Trend, der seit einigen Jahren anhält, und wenn Sie sich auf die ‚Teals‘ zurückziehen, dann fürchte ich, dass Sie am falschen Ort sind.“

Farage bezog sich auf die „Teal“-Bewegung in Australien, die zu einem Regierungswechsel auf Bundesebene beitrug, nachdem mehrere innerstädtische Sitze, die traditionell von der Mitte-rechts-Partei der Liberalen gehalten wurden, an unabhängige Abgeordnete fielen, die sich für stärkere Maßnahmen gegen den Klimawandel aussprachen.

Die Liberale Partei ist nun dabei, sich zu besinnen und ihr politisches Programm für die Zukunft festzulegen. Oppositionsführer Peter Dutton hat angedeutet, dass er sich an Kleinunternehmer und Australier aus der Arbeiterklasse wenden will.

Eine Botschaft an die Konservativen

In seiner Rede auf der CPAC-Konferenz in Australien sagte Farage, es gebe in Australien eine Sehnsucht nach einer starken konservativen Führung.

„Das Wichtigste und Interessanteste auf dieser Reise ist, dass überall, wo ich war, gewöhnliche Australier auf mich zukamen und sagten: ‚Wir machen uns Sorgen um die Zukunft unseres Landes, wir machen uns Sorgen darüber, was aus Australien wird, und wir können nicht glauben, dass es an konservativem Mut und Führung mangelt.‘“

Er rief die Konferenzteilnehmer dazu auf, „Ihre Macht zu nutzen“ und „bessere“ konservative Politiker zu wählen, die sich nicht vom Großkapital, den Mainstream-Medien oder den sozialen Medien beeinflussen oder kritisieren lassen.

Farage sagte, es sei wichtig, einen „moralischen Standpunkt“ einzunehmen und Werte wie Freiheit, Tradition und das, was frühere Generationen geschaffen haben, zu fördern.

„In Australien, Amerika, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, überall in der englischsprachigen Welt stehen wir vor genau denselben Herausforderungen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Reserve Banks Have Destroyed the ‘Culture of Thrift’: Nigel Farage (deutsche Bearbeitung jw)