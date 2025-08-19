Logo Epoch Times

Militärübungen provozieren

Nordkorea beschleunigt Atom- und Seestreitkräfte-Programm

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kündigt wegen US-südkoreanischer Militärübungen die schnelle Ausweitung des Atomwaffen- und Seestreitkräfteprogramms Pjöngjangs an. Südkorea will dennoch militärisches Vertrauen aufbauen.

top-article-image

Es gilt als Ziel Nordkoreas, nuklear bestückbare Geschosse zu entwickeln, die auch die USA erreichen können. (Archivbild)

Foto: Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Ausweitung des Atomwaffenprogramms Pjöngjangs verkündet. Jüngste gemeinsame Militärübungen der US-Streitkräfte mit der südkoreanischen Armee zwängen Nordkorea zu einer „schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung“, sagte Kim nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag. Das Verhalten der USA und Südkoreas seien „die offensichtlichste Kundgabe ihrer Absicht, einen Krieg zu entfachen.“
Kims Aussagen erfolgten während der Besichtigung eines Zerstörers der nordkoreanischen Marine am Montag. Der nordkoreanische Machthaber lobte dabei auch den Fortschritt bei der Aufrüstung der Seestreitkräfte Pjöngjangs mit Atomwaffen.
Mehr dazu
Am Montag hatten die südkoreanische und die US-Armee jährliche Militärübungen zur Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen durch Nordkorea begonnen. Nach Angaben der US-Armee handelt es sich um „eine an der Verteidigung orientierte Übung“.
Am Freitag hatte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung verkündet, Nordkoreas politisches System zu respektieren und ein „militärisches Vertrauen“ mit Pjöngjang aufbauen zu wollen. Einen Tag zuvor hatte Kims Schwester Kim Yo Jong verkündet, Nordkorea habe „keine Absicht, die Beziehungen zu verbessern.“ (afp/red)

