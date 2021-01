NTD: Erkenntnisse über potentiellen Ursprung des Virus | Kalifornien fordert Impfstoff-Charge auszusetzen

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Kalifornien fordert Impfstoff-Charge auszusetzen | Erkenntnisse über potentiellen Ursprung des Virus“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Kalifornien fordert, Impfstoffcharge auszusetzen

Mehr Menschen, als es normalerweise üblich ist, scheinen allergische Reaktionen auf eine Charge des Moderna Impfstoffs aufzuweisen. Betroffen sind 9 Personen in einem Gemeindekrankenhaus in Kalifornien. Für die kalifornische Gesundheitsbehörde reicht diese Zahl aus, um Kliniken zu veranlassen, keine weiteren Impfungen aus dieser Charge zu verabreichen.

Kliniken sollen den Rest einer Lieferung von 330.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs auf Eis legen.

Kaliforniens führende Epidemiologin, Dr. Erica Pan, gab diese Empfehlung, nachdem mehrere Menschen innerhalb von 24 Stunden nach der Einnahme des KPC-Virus-Impfstoffs eine schwere allergische Reaktion gezeigt hatten.

Die Ärztin erklärte, dass um eine Pause bei der Verabreichung dieser Charge gebeten wird, „bis die Untersuchung durch die CDC, FDA, Moderna und den Staat abgeschlossen ist.“ Andere Chargen von Moderna sind weiterhin im Einsatz.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes sehen die potenziell allergischen Reaktionen wie Anaphylaxie – also einer Überreaktion des Immunsystems – aus.

Ein geschwollenes Gesicht, Nesselsucht und Atembeschwerden sind Symptome dieser Reaktion. Anaphylaxie kann aber auch tödlich sein. Das Gesundheitsamt teilte mit, dass die fragliche Impfstofflieferung an fast 290 Anbieter in ganz Kalifornien geschickt wurde. Sie sollte zwischen dem 5. und dem 12. Januar geliefert worden sein.

„Uns bleiben also zwei Fragen offen. Die Erklärung des Gesundheitsamtes erklärte nicht, wie viele Menschen bereits mit Impfdosen aus dieser Charge geimpft wurden. Auch wurde nicht gesagt, wie viele Anbieter zugestimmt haben, die Dosen nicht zu verwenden. Wir haben die kalifornische Gesundheitsbehörde um weitere Informationen gebeten. Aber sie sagten, sie hätten keine weiteren Informationen, die sie uns geben könnten.“ – berichtet Reporter Miguel Moreno.

Neue Erkenntnisse über das umstrittene Labor in Wuhan

Wenden wir nun unseren Blick auf ein Labor in Wuhan. Die Einrichtung steht seit Monaten im Zentrum der Kontroverse. Jetzt sind neue Erkenntnisse rund um das Labor mit dem Namen „Wuhan Institute of Virology“ aufgetaucht. Einige vermuten, dass das KPC-Virus hier ausgebrochen sein könnte.

Laut der US-Regierung gibt es Grund zu der Annahme, dass mehrere Forscher des Labors im Herbst 2019 krank wurden. Sie zeigten Symptome, die denen des KPC-Virus ähnelten. Die Informationen kamen vor dem ersten bestätigten Virusfall in China.

Ein leitender Forscher aus dem Labor behauptete zuvor, dass keine Mitarbeiter Anzeichen einer Virusinfektion gezeigt hätten.

Das Außenministerium bestätigte auch, dass das Labor seit 2016 mit Coronaviren von Fledermäusen experimentiert. Das Fledermaus-Virus weist eine Übereinstimmung von über 96 Prozent mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 auf. Das ist die bislang größte Übereinstimmung.

Das Labor in Wuhan hat sich über seine Arbeit am Fledermaus-Virus bedeckt gehalten. Informationen über die entsprechenden Studien wurden online entfernt.

Oberflächlich betrachtet, scheint das Labor eine zivile Organisation zu sein. Aber die USA fanden heraus, dass es zusammen mit Chinas Militär an geheimen Projekten gearbeitet hat. Das US-Außenministerium sagt, dass das Labor seit 2017 an klassifizierter Forschung für das chinesische Militär gearbeitet hat. Dazu gehören auch Tierversuche.

Diese Ergebnisse wurden offengelegt, als letzte Woche ein Team von Gesundheitsexperten in China eintraf. Sie wurden von der WHO geschickt und sind in China, um den Ursprung des Virus zu untersuchen. Die USA merken an, dass die Experten Zugang zu mehreren wichtigen Aspekten bekommen müssen.

Erstens benötigen sie Zugang zu den Arbeiten des Labors über das Fledermausvirus. Zweitens wird ein Bericht benötigt, warum das Labor seine Fledermausvirus-Studien online entfernt hat. Und schließlich sollen Interviews mit Forschern geführt werden, die erkrankt sind.

Peking hat seit Monaten Experten daran gehindert, den Ursprung des Virus in China zu untersuchen. Die WHO schickte im vergangenen Februar Experten nach China, aber die Behörden erlaubten ihnen nicht, Wuhan zu besuchen. Später konnte ein kleines Team in die Stadt gelangen. Aber die Behörden hinderten sie immer noch daran, Gebiete zu besuchen, die als Ursprungsorte des Virus vermutet wurden.

Auch die jüngste Reise verlief nicht reibungslos. Nachdem zwei WHO-Experten ihre Reise nach China angetreten hatten, erfuhren sie, dass die chinesischen Behörden ihre Visa nicht genehmigt hatten. Und dies, obwohl China ihrem Besuch zugestimmt hatte.

Später genehmigte China ihre Einreise. Aber einige sind besorgt, dass die Besuche der Experten stark kontrolliert werden könnten.