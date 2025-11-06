Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Bundestag: Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge und Pflegeberufegesetz beschlossen

vor 35 Minuten

Regierung: Bund unterstützt Länder mit 118 Milliarden Euro

vor einer Stunde

Tschechien: Regierung tritt nach Wahlniederlage zurück

vor einer Stunde

Fall Fabian: 23 Hinweise nach „Aktenzeichen XY“

vor einer Stunde

EU-Kommission leitet Verfahren gegen Deutsche Börse ein

vor 2 Stunden

Israel erklärt Grenze zu Ägypten zu Sperrgebiet

vor 2 Stunden

DIHK sieht noch langen Weg aus Wirtschaftskrise

vor 3 Stunden

Hyundai erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim

vor 3 Stunden

Amokfahrt auf Ile d’Oléron: Verletzte außer Lebensgefahr

vor 3 Stunden

Oberlandesgericht Dresden: Prozess gegen mutmaßliche NSU-Unterstützerin begonnen

Logo Epoch Times
Flughafen Melbourne

Powerbank explodiert: Mann gerät in Airport-Lounge in Brand

Schreie, Rauch, Flammen: In der Business Lounge von Qantas gerät ein Mann in Brand, als eine Powerbank in seiner Tasche explodiert. Lithium-Akkus gelten zunehmend als Gefahr im Luftverkehr.

top-article-image

Immer mehr Fluglinien überprüfen ihre Richtlinien für den Transport von Lithium-Batterien. (Symbolbild)

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In der internationalen Business Lounge der Fluggesellschaft Qantas am Flughafen Melbourne ist ein Mann in Brand geraten, nachdem eine Powerbank in seiner Hosentasche explodiert war. Der Vorfall am Vormittag (Ortszeit) führte zur Evakuierung von rund 150 Reisenden, wie australische Medien unter Berufung auf eine Qantas-Sprecherin berichteten.
Augenzeugen schilderten, sie hätten plötzlich Schreie und eine Explosion gehört. „Seine Jacke fing Feuer. Sie haben uns evakuiert, weil Rauch und Gestank so stark waren – ich hoffe nur, dass es dem Mann gut geht“, zitierte die Zeitung „Sydney Morning Herald“ einen Reisenden.
Lounge-Mitarbeiter und ein weiterer Fluggast reagierten demnach geistesgegenwärtig, brachten den Mann unter eine Dusche und halfen, die Lounge zu räumen. Der etwa 50-jährige Passagier erlitt Verbrennungen an Beinen und Fingern und wurde nach Angaben der Rettungsdienste in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hieß es.

Regeln für Lithium-Akkus werden geprüft

Qantas erklärte, die Lounge sei aus Sicherheitsgründen geräumt und später wieder geöffnet worden. Die Fluggesellschaft prüfe nun ihre Regeln für den Umgang mit mobilen Ladegeräten. Auch andere Airlines, darunter Virgin Australia, haben nach Zwischenfällen die Richtlinien verschärft.
Lithium-Akkus gelten in der Luftfahrt zunehmend als Risiko: Erst im Juli hatte auf einem Virgin-Flug von Sydney nach Hobart ein Feuer in einem Gepäckfach gebrannt, und im Januar waren in Südkorea 27 Menschen verletzt worden, als eine Powerbank in einem Flugzeug in Brand geriet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.