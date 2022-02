Schweiz: Ende der Pandemie in Sicht

Innerhalb von 24 Stunden meldete das schweizerische Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch gut 41.000 neue Corona-Fälle. Auf 100.000 Einwohner berechnet ist das etwa doppelt so viel wie in Deutschland. Die 14-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen gab, lag in der Schweiz bei 5.354. Zum Vergleich: In Deutschland gaben die Behörden am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.227,5 an. (dpa/mf)