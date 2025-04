Selenskyj legt Einkünfte offen: 2024 hatte er Einnahmen in Höhe von rund 341.000 Euro

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im vergangenen Jahr exakt 15.286.193 Hrywnja eingenommen. Das entspricht 341.470 Euro (Kurs am 1. April). Das geht aus einer Erklärung zu seinen Einkünften hervor, die das ukrainische Präsidialamt auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.

Laut der Erklärung setzten sich die Einkünfte des seit 2019 amtierenden Staatsoberhaupts aus verschiedenen Positionen zusammen. So stammen mehr als die Hälfte des Gesamtbetrages (8,6 Millionen Hrywnja oder rund 190.000 Euro) aus der Veräußerung von Staatsanleihen. Zudem summieren sich Gehalt, Bankzinsen und Einkünfte aus Vermietung von privaten Immobilien auf rund 6,7 Millionen Hrywnja (über 149.000 Euro).

Der Anstieg des Familieneinkommens gegenüber 2023 sei auf die Wiederaufnahme der vollen Mietzahlungen zurückzuführen, heißt es im Bericht weiter. Der Kassenstand sei zum Jahresende 2024 weitgehend unverändert geblieben. Im vergangenen Jahr gab es auch keine weiteren „wesentlichen Veränderungen“ am Vermögen, an den Immobilien oder an den Fahrzeugen der Familie des Präsidenten. Die Erklärung teilt den aktuellen Kassenstand jedoch nicht mit.

Das monatliche Salär des ukrainischen Präsidenten betrug im Jahr 2023 laut einer einzusehenden Steuererklärung rund 336.000 Hrywnja (circa 7.500 Euro) pro Monat. Neben Miet- und Zinseinnahmen hatte der frühere Schauspieler, Komiker und Regisseur Einkünfte aus der Beteiligung der TV-Produktionsfirma Studio Kvartal 95 in Höhe von 231.000 Hrywnja (über 5.100 Euro).

Die Familie besitzt mehrere Wohnungen, eigene Häuser tauchen in dem Bericht nicht auf. Sein Gesamteinkommen für 2023 gibt Selenskyj mit 12.423.008 Hrywnja an. Das entspricht dem aktuellen Umrechnungskurs zufolge über 277.000 Euro. Das Monatseinkommen von Selenskyj betrug damals also rund 23.000 Euro.

Jachten und Privatjets? – über Selenskyjs Reichtum wird oft spekuliert

Selenskyjs Vermögensverhältnisse sind in den sozialen Medien immer wieder Grund für Spekulationen, wie Epoch Times berichtete. So soll er ein Privatvermögen von mehr als einer Milliarde Euro besitzen. Dazu gehören mehrere Luxus-Jachten, drei Privatjets, Aktien an Tesla und Meta für 60 Millionen Dollar sowie Villen in Italien und Spanien.

Das hat „Faktenchecker“ als auch Medien auf den Plan gerufen. Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) schrieb im April 2024, sie habe über eine Foto-rückwärts-Suche die Gerüchte um zwei Luxusjachten und eine Villa in Miami widerlegen können.