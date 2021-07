„Sie könnten Sticker tragen“: Schweizer Grünliberale fordern Kennzeichnung von Ungeimpften

In der Schweiz wird offen darüber debattiert, ob Ungeimpfte gekennzeichnet werden sollen – insbesondere Altenpfleger, Ärzte oder Kita-Erzieher.

Der Nationalrats-Abgeordnete und Chef der Grünliberalen Partei (GLP), Jürg Grossen, schlug vor: „Pfleger, Betreuerinnen in Heimen, das Personal in Kitas und so weiter könnten zum Beispiel Sticker tragen, die zeigen, ob sie geimpft sind oder nicht“, sagte Grossen, berichtet das Schweizer Nachrichtenportal „Nau.ch“.

Unterdessen forderte die Präsidentin der Gesundheitskommission Ruth Humbel, von der Partei „Die Mitte“, „keine Rücksicht“ mehr auf ungeimpfte Personen zu nehmen.

Gegenüber der Zeitung sagte Humbel: „Soweit es medizinisch und epidemiologisch gerechtfertigt ist, sollten auch im Gesundheitswesen Geimpfte von der Maskentragpflicht befreit werden“. Ungeimpfte Personen aber nicht, damit „wäre klar ersichtlich, wer geimpft und wer nicht geimpft ist“. Auf Ungeimpfte könne angesichts der Delta-Variante keine Rücksicht mehr genommen werden, meinte die Politikerin.

Zudem wird in der Schweiz über eine Impf-Zertifikatspflicht debattiert. GLP-Präsident Grossen fordert, dass die Zertifikatspflicht „auf kleinere Veranstaltungen wie Theater und Kinos oder auch für Bankette in der Gastronomie“ ausgeweitet werden soll. Laut Grossen würde somit vor allem bei jüngeren Leuten ein großer Anreiz zur Impfung geschaffen. (oz)

