Suspendierter Präsident Yoon kommt Vorladung der Antikorruptionsbehörde nicht nach

Südkoreanische Gesetzgeber nehmen an der Plenarsitzung zur Abstimmung über die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol in der Nationalversammlung teil. Ein zweiter Amtsenthebungsantrag gegen Yoon hat die benötigte Zweidrittelmehrheit in der Nationalversammlung erreicht. Foto: Woohae Cho/Pool Getty Images/AP/dpa