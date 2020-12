Trump bei Kundgebung in Georgia: „Es ist niemals akzeptabel, wenn sie stehlen, manipulieren, rauben“

US-Präsident Donald Trump nahm am Samstagabend (5. Dezember) an einer Kundgebung in Georgia zur Unterstützung der beiden amtierenden Senatoren Georgias Kelly Loeffler und David Perdue teil.

Vor Zehntausenden von Unterstützern, die sich versammelten, sagte er, dass ihnen die Wahl gestohlen wurde. Es gebe „überwältigende“ Beweise über Betrug bei den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen.

„Falls ich verloren hätte, wäre ich ein sehr gnädiger Verlierer“, sagte Trump vor einer großen Menschenmenge, die sich am Regionalflughafen Valdosta versammelt hatte. „Aber man kann nie akzeptieren, wenn sie stehlen und manipulieren und rauben.“

Trump ermutigte die Menschen in Georgia, frühzeitig zur Wahl der zwei republikanischen Senatoren zu gehen: „Wir sind hier, um sicherzustellen, dass David Perdue und Kelly Loeffler die wichtigste Stichwahl in der Geschichte des Kongresses gewinnen, daran glaube ich wirklich.“

Beide stehen am 5. Januar nächsten Jahres vor einem Stichwahlrennen gegen den Filmemacher Jon Ossoff und den Pastor Raphael Warnock der Demokratischen Partei. Ossoff und Warnock veranstalteten am 4. Dezember eine virtuelle Kundgebung mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama.

Trump sagte, die Herausforderer seien zwei der „extremsten linksliberalen Senatskandidaten in der Geschichte unseres Landes“.

„Ihr müsst wählen gehen, und zwar frühzeitig am 14. Dezember“, sagte Trump zu den Versammelten. „Sie haben betrogen und unsere Präsidentschaftswahlen verfälscht, aber wir werden trotzdem gewinnen. Und sie werden versuchen, auch diese Wahl zu manipulieren“, sagte er.

„Die Wähler Georgias werden darüber bestimmen, welche Partei künftig die einzelnen Komitees leitet, die Gesetzesvorlagen verfasst und jeden einzelnen Steuerzahler-Dollar kontrolliert. Ganz einfach: Ihr entscheidet, ob eure Kinder in einem sozialistischen Land aufwachsen oder ob sie in einem freien Land aufwachsen“, sagte der Präsident.

„Und ich sage euch folgendes: Der Sozialismus ist für diese Leute erst der Anfang. Diese Menschen wollen über den Sozialismus hinausgehen, sie wollen in eine kommunistische Regierungsform eintreten, und daran habe ich keinen Zweifel.

Laut Trump gebe es „unwiderlegbare“ Tatsachen, die in mehreren Rechtsfällen vorgetragen wurden und jetzt vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt werden. Allein einer der vorgelegten Beweise zeige eindeutig, dass bei den Präsidentschaftswahlen genug illegale Stimmen gezählt wurden, um das Ergebnis in Frage stellen.

Was die Briefwahlscheine angeht, seien 2020 in Georgia lediglich 0,5 Prozent der Briefwahlscheine abgelehnt worden, verglichen mit 5,77 Prozent [im Jahr 2016]“, so Trump. Das sei ein Unterschied von 11 Mal mehr, der Hunderttausende von Stimmen ausmache. „Allein das reicht aus, um die Wahlergebnisse in vielen Staaten zu ändern“, so Trump.

Trump betonte die guten Ergebnisse, die im Kongresses erzielt wurden, die eine ganz andere Tendenz nahelegten, als der bisherige Ausgang der Präsidentschaftswahl es zeige. Die Republikaner haben keinen einzigen Sitz im Repräsentantenhaus verloren, sagte Trump, und sie werden möglicherweise die Mehrheit im Senat behalten.

„Denkt darüber nach … normalerweise verliert man 2, 3, 5, und man wiederholt. Wir haben niemanden verloren“, sagte Trump über das Haus unter seiner Führung.

„Ich habe zusammen mit Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus hart gearbeitet, ohne eine Gesetzeskammer zu verlieren und große Gewinne auf der Ebene der Bundesstaaten erzielt und um im Senat zu bleiben … wir sollten besser am Senat festhalten.

Zudem habe er eine Rekordzahl der Stimmen erhalten, nachdem er 18 von 19 Leitstaaten gewonnen hatte, „der einzige Weg [wie Biden gewinnen konnte] ist, dass sie die Wahlurnen vollgestopft haben“.

Lasst mich auch folgendes sagen, diese Wahl war frisiert … Wir dürfen nicht zulassen, dass das noch einmal passiert“, sagte er zu den Sprechchören, die „Stoppt den Diebstahl“ riefen.

„Wir brauchen jemanden mit Mut, jemanden, der Entscheidungen trifft“, sagte er. „Wir werden in Kürze vor den Obersten Gerichtshof gehen, und wenn wir wirklich – wenn wir Mut und Weisheit haben – wissen Sie, wie die Antwort lauten wird, denn Sie können die Menschen nicht mit dem davonkommen lassen, mit dem, was sie durchgezogen haben.“

Der Präsident drückte auch den Familien sein Beileid aus, die infolge der aus Wuhan entkommenen KPC-Viruspandemie Angehörige verloren haben, als auch der Familie von Harrison Deal, einem von Loefflers jungen Wahlkampfmitarbeitern, der am Freitag bei einem Autounfall ums Leben kam.

Er versicherte den Unterstützern, dass das „medizinische Wunder“ der Impfstoffe auf dem Weg sei, „auf einem Niveau, das niemand je für möglich gehalten hätte“, dank der vielen Menschen, die mit der Regierung an der Operation „Warp Speed“ arbeiten.

Fast eine Million Briefwahlscheine wurden bereits für die beiden Stichwahlen beantragt, teilte ein Wahlbeamter am Mittwoch mit.

„Man muss raus, man muss wählen“, sagte Trump. „Wenn wir sie Georgia wieder stehlen lassen, werdet ihr euch nie wieder im Spiegel anschauen können. Wir müssen diese Front halten.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times unter dem Titel: Trump at Georgia Rally: ‘You Can’t Ever Accept When They Steal, Rig, Rob’, (deutsche Bearbeitung jm).