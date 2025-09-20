Trump erhöht Gebühr für Arbeitsvisa auf 100.000 US-Dollar pro Jahr und führt „Gold Card“-Visum ein

US-Präsident Donald Trump hat die Einführung einer Gold Card für Einwanderer sowie eine Gebühr von 100.000 Dollar für Antragsteller eines H-1B-Visums beschlossen, das für Hochqualifizierte Fachkräfte ausgegeben wird. Am 19. September unterzeichnete er entsprechende Dekrete im Oval Office.

Die Anordnungen würden die „Steuern erheblich senken und hoffentlich einige großartige Menschen in unser Land bringen“.

Ausländer, die Anspruch auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis haben, müssen zukünftig eine Gold Card für eine Million Dollar erwerben, um eine beschleunigte Aufenthaltserlaubnis in den USA zu erhalten. Zudem wird eine nicht näher festgelegte, nicht erstattungsfähige Bearbeitungsgebühr fällig, sowie eine umfassende Überprüfung durch das Heimatschutzministerium.

Gold Card

Alle Visa, einschließlich der Gold Card, können aufgrund von Risiken für die nationale Sicherheit oder anderer krimineller Aktivitäten widerrufen werden.

Eine Corporate Gold Card ist für 2 Millionen US-Dollar pro Mitarbeiter erhältlich, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter sponsern können. Unternehmen ist es Möglich, eine mit der Karte gesponserte Person auszutauschen – allerdings erst nach einer erfolgreichen Sicherheitsüberprüfungen. Zudem fallen jährliche Wartungs- und Übertragungsgebühren an. Die Einzelheiten dazu sind noch nicht festgelegt. Das Heimatschutzministerium kann dem Antragsteller anschließend den Status eines rechtmäßigen ständigen Einwohners verleihen.

Trump Platinum Cards

Die noch nicht herausgegebenen Trump Platinum Cards werden nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfung gegen eine Spende von 5 Millionen US-Dollar zuzüglich Bearbeitungsgebühr erhältlich sein. Karteninhabern ist jährlich 270 Tage Aufenthalt in den Vereinigten Staaten gestattet, ohne dass auf Einkünfte außerhalb der USA Steuern anfallen. Anträge sollen ab sofort eingereicht werden können.

US-Handelsminister Howard Lutnick sagte, das Programm werde sich als erfolgreich erweisen, da es sich auf Fachkräfte konzentriere und erwarte, dass das System Einnahmen von über 100 Milliarden Dollar einbringe. „Sie werden viel Geld ausgeben, um herzukommen“, sagte er. „Sie werden dafür bezahlen, anstatt über die Grenze zu laufen.“

Ein Plakat der „Trump Gold Card“ bei der Unterzeichnungszeremonie im weißen Haus. Foto: Andrew Harnik/Getty Images

80.000 Goldkarten

In einem Telefonat nach der Unterzeichnung erklärte er gegenüber Reportern, die Regierung plane die Ausgabe von 80.000 Gold Cards. Die Prüfgebühren dürften sich auf etwa 15.000 Dollar pro Karte belaufen.

Will Scharf, Stabssekretär des Weißen Hauses, sagte, der Staat werde davon profitieren und gleichzeitig Chancen für Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten bieten. „Dadurch wird ein neuer Weg, ein neuer Weg zur Visaerteilung für Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten geschaffen, die die Vereinigten Staaten unterstützen“, sagte er während der Veranstaltung.

100.000 Dollar jährlich

Lutnick sagte, das H-1B-Visum werde nun zusätzlich zu den Prüfgebühren 100.000 Dollar pro Jahr kosten und könne bis zu sechs Jahre gültig sein.

Zu den Vorteilen der neuen Regelungen zählen eine genauere Prüfung der für die Visa ausgewählten Ausländer, einschließlich verstärkter Sicherheitsüberprüfungen, und ein selektiveres Verfahren für Unternehmen bei der Auswahl der Personen, die sie sponsern. „[Die Unternehmen] werden nur ihre Fachkräfte einsetzen, weil das effektiver ist“, sagte Lutnick.

Ersatzmodell für Greencards

Andere Green-Card-Kategorien könnten laut dem Handelsminister in den kommenden Wochen ausgesetzt werden. Lutnick sagte, das neue Verfahren werde „das Modell“ für die Einreisenden ins Land sein.

Die Richtlinie solle amerikanischen Arbeitnehmern Vorrang einräumen und den Zustrom legaler Einwanderung begrenzen, so der US-Präsident.

„Es werden keine Arbeitsplätze verloren gehen“, sagte Trump während der Unterzeichnungszeremonie. „Sie investieren wirklich in Arbeitsplätze.“

Arbeitsministerin Lori Chavez-Remer wird angewiesen, höhere Lohnniveaus in Arbeitsvisumprogrammen zu formulieren, um eine Konkurrenz mit einheimischen Arbeitnehmern zu verhindern.