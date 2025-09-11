Trump würdigt Charlie Kirk: „Niemand verstand die Jugend der USA besser“

In Kürze:

Der konservative Kommentator Charlie Kirk wurde während seiner „American Comeback“-Tournee an der Universität Utah erschossen .

. Er war bekannt für sein Eintreten für die Meinungsfreiheit.

Die USA trauert um eine zentrale Figur der konservativen Bewegung.

Der konservative Kommentator Charlie Kirk wurde am 10. September im Alter von 31 Jahren erschossen. Gegen 12:10 Uhr Ortszeit feuerte ein Unbekannter einen einzelnen Schuss auf Kirk ab, als er im Rahmen seiner „American Comeback“-Tournee an der Utah Valley University in Orem, Utah sprach.

Eine Kugel traf seinen Hals, sein Sicherheitsteam brachte ihn sofort ins Krankenhaus. Stunden später wurde sein Tod bekannt gegeben. Er hinterlässt seine Frau, Erika Kirk, und zwei Kinder. Epoch Times USA war vor Ort.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete Kirk in einem Beitrag auf Truth Social als „legendär“ und ordnete an, die US-Flaggen im ganzen Land auf Halbmast zu setzen.

„Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Herz für sie als Charlie“, schrieb Trump auf Truth Social.

Kirk trat für Meinungsfreiheit ein

Kirk war bekannt für seine konservative politische Überzeugung, mit der er bei den vergangenen Wahlen junge Wähler im ganzen Land mobilisierte. Er war zu einem der prominentesten politischen Aktivisten der Welt geworden, bekannt für sein Eintreten für die Meinungsfreiheit.

2012 gründete Kirk die Organisation Turning Point USA, die in nur wenigen Jahren zu einer der einflussreichsten konservativen Bewegungen des Landes wurde. Die Organisation veranstaltet landesweit Kundgebungen zur Unterstützung von Kandidaten, darunter Trump und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

Im Jahr 2019 gründete der 31-Jährige Turning Point Action, eine Schwesterorganisation, die sich schnell zur führenden konservativen Basisorganisation des Landes entwickelte. Die Gruppe hat Wähler, insbesondere konservative Jugendliche und Studenten, begeistert.

Gemäß ihrem Leitbild verfolgt Turning Point Action das Ziel, „die konservative Basis durch Graswurzel-Aktivismus zu stärken und den Wählern die notwendigen Ressourcen zur Wahl echter konservativer Führer zur Verfügung zu stellen“.

Turning Point USA erklärt: „Mit schwerem Herzen bestätigen wir, dass Charles James Kirk durch einen Schuss getötet wurde. Möge er in die barmherzigen Arme unseres liebenden Erlösers aufgenommen werden, der für Charlie gelitten hat und gestorben ist.“ Die Organisation bat darum, Kirks Familie und seine Angehörigen in die Gebete einzuschließen und ihre Privatsphäre und Würde zu respektieren.

Einwohner in Arizonas trauern um Charlie Kirk, den Gründer von Turning Point USA, während einer Gebetswache im Desert Horizon Park am 10. September 2025 in Scottsdale, Arizona. Foto: Rebecca Noble/Getty Images

Der US-Influencer Charlie Kirk wurde am 10. September 2025 erschossen. Foto: Olivier Touron/AFP via Getty Images

Kirks „Beweist mir das Gegenteil“-Tische

Charles James Kirk wurde am 14. Oktober 1993 in Arlington Heights, Illinois, geboren. Seine Mutter arbeitete als psychologische Beraterin, sein Vater als Architekt. Kirk zeichnete sich schon als Kind durch hervorragende schulische Leistungen aus.

Sein erster Ausflug in die Politik erfolgte als Freiwilliger bei einer Senatskampagne während seiner Schulzeit. Später geriet er ins Rampenlicht der Medien, nachdem er gegen das protestiert hatte, was er als „progressive Voreingenommenheit“ in Schulbüchern bezeichnete.

Er besuchte häufig Hochschulen, um mit Studenten zu sprechen, und stellte oft „Beweist mir das Gegenteil“-Tische auf, an denen er mit den Teilnehmern diskutierte.

Er war ein enger Verbündeter der Trump-Regierung, besuchte regelmäßig das Weiße Haus und warb in den sozialen Medien und bei Medienauftritten für deren Initiativen. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, interviewte ihn kürzlich für die erste Folge seines neuen Podcasts.