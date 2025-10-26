In Kürze:

Donald Trump verhalf Thailand und Kambodscha zu einem neuen Friedensabkommen .

zu einem neuen . Auch Malaysia bemühte sich um die Friedensvereinbarung und fordert von den beiden Ländern entsprechende Schritte.

um die Friedensvereinbarung und fordert von den beiden Ländern entsprechende Schritte. Für die nahe Zukunft kündigte Trump auch gegenseitige Handelsabkommen mit Kambodscha und Thailand an.

US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten bei den Verhandlungen zwischen Thailand und Kambodscha maßgeblich vermittelt. Das Ergebnis war die Unterzeichnung eines Friedensabkommens in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur am 26. Oktober.

Es ist Trumps erste Station seiner mehrtägigen Asienreise, wo er am Gipfeltreffen der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) in Malaysia teilnimmt. Anschließend wird er nach Japan weiterreisen, um von dort aus zum Forum für asiatisch-pazifische wirtschaftliche Zusammenarbeit (APEC) nach Südkorea zu reisen. Neben dem Friedensdeal sollen sich auch neue Handelsabkommen ergeben.

In dem als Kuala Lumpur Peace Accords bekannten Abkommen bekräftigten die Unterzeichnerstaaten ihr Engagement für den Frieden. Trump sagte während der Unterzeichnungszeremonie:

„Im Namen der Vereinigten Staaten bin ich stolz darauf, zur Beilegung dieses Konflikts beigetragen zu haben und eine Zukunft für die Region zu gestalten, in der stolze, unabhängige Nationen in Sicherheit und Frieden gedeihen können.“

Weiter sagte der Präsident: „Das ist so aufregend, weil wir etwas geschafft haben, was viele für unmöglich gehalten haben, und weil wir mit diesem einen Friedensabkommen vielleicht Millionen von Menschenleben gerettet haben.“

Bereits 8. gelöster Konflikt seit Amtsantritt

Zuvor ereigneten sich im Juli dieses Jahres an der 800 Kilometer langen Grenze von Thailand und Kambodscha schwere Kämpfe. Dabei sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen, Hunderttausende Menschen wurden aus der Region vertrieben.

Die Unterzeichner haben unter anderem ausgehandelt, dass thailändische Beamte die 18 kambodschanischen Kriegsgefangenen freilassen werden, die seit Ausbruch der Kämpfe festgehalten werden.

Das Abkommen ist der achte Konflikt, den der Präsident seit seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres gelöst oder zur Lösung maßgeblich beigetragen hat. „Wenn ich mir die Zeit nehmen und Millionen von Menschenleben retten kann, ist das wirklich eine großartige Sache“, sagte Trump. „Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.“

Er hob den gegenseitigen Respekt und das Verständnis zwischen den Staatschefs von Thailand und Kambodscha hervor, die das Abkommen ermöglicht haben. „Normalerweise herrscht viel Hass“, sagte Trump. „Sie mochten sich, was die Sache etwas einfacher machte.“

Thailand und Kambodscha“. Auf der Social-Media-Plattform 𝕏 bezeichnete das Weiße Haus den Deal als „historischen Frieden zwischen

V. l. n. r.: Der singapurische Premierminister Lawrence Wong, der Premierminister von Timor-Leste, Xanana Gusmao, der vietnamesische Premierminister Pham Minh Chinh, US-Präsident Donald Trump, Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim, Philippinens Präsident Ferdinand Marcos Jr., Bruneis Sultan Hassanal Bolkiah und Indonesiens Präsident Prabowo Subianto posieren für Fotos während des 13. ASEAN-USA-Gipfels im Kuala Lumpur Convention Centre am 26. Oktober 2025 in Kuala Lumpur in Malaysia. Foto: Andrew Harnik/Getty Images

Malaysischer Premierminister erfreut

Beobachter aus Mitgliedsländern der Vereinigung Südostasiatischer Nationen, darunter Malaysia, werden die Lage vor Ort überwachen, um die Einhaltung der Vereinbarung sicherzustellen.

Malaysias Außenminister Mohamad Hasan hatte im Vorfeld das Abkommen mitvermittelt. Er forderte Thailand und Kambodscha auf, im nächsten Schritt ihre schweren Waffen von der Grenzregion zurückzuziehen und die Landminen zu beseitigen.

Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim dankte Trump für seinen Beitrag zur Sicherung des Friedens in Südostasien und weltweit.

„Ich freue mich wirklich sehr, Herr Präsident, von Ihnen persönlich zu hören, wie entschlossen Sie sind, Frieden in den schwierigsten Regionen zu erreichen“, sagte Anwar. „Es war fast unmöglich, aber Sie haben es geschafft, und wir haben unsere Unterstützung bekundet und appellieren insbesondere an die USA, dies mit der Unterstützung vieler, nicht nur der Nachbarn, sondern der ganzen Welt, fortzusetzen.“

Kambodschanischer Premier: Frieden soll Bestand haben

Der kambodschanische Premierminister Hun Manet begrüßte den Vertrag und betonte dessen Bedeutung für die kambodschanische Bevölkerung. „Die Grundsätze, die dieser gemeinsamen Erklärung zugrunde liegen, sind diejenigen, die Kambodscha am Herzen liegen“, sagte Hun. „Dass unsere Streitigkeiten, egal wie schwierig oder komplex sie auch sein mögen, immer mit friedlichen Mitteln und in voller Übereinstimmung mit den bestehenden Verträgen und dem Völkerrecht gelöst werden müssen.“

Hun betonte, dass Kambodscha mit Thailand und seinen Partnern zusammenarbeiten werde, „um sicherzustellen, dass dieser Frieden Bestand hat und unserem Volk greifbare Vorteile bringt“.

Er teilte den Anwesenden mit, dass er Trump für den Friedensnobelpreis nominiert habe. „Frieden rettet Leben, und das ist der Wunsch unseres kambodschanischen Volkes als Dank an den Präsidenten“, sagte Hun.

Thailands Premier: „Thailand steht für Frieden“

Thailands Premierminister Anutin Charnvirakul bedankte sich für Trumps Rolle im Friedensprozess. „Noch einmal vielen Dank. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen“, sagte Charnvirakul während der Zeremonie.

Die beiden Nationen einigten sich im Juli nach fünf Tagen Grenzscharmützeln auf einen Waffenstillstand.

„Thailand steht für Frieden“, sagte Charnvirakul. „Diese Erklärung spiegelt unseren Willen wider, Differenzen friedlich und unter voller Achtung der Souveränität und territorialen Integrität beizulegen.“

Handelsabkommen geplant

Zusätzlich zum Friedensvertrag kündigte Trump auch gegenseitige Handelsabkommen mit Kambodscha und Thailand sowie ein Abkommen über kritische Mineralien mit den thailändischen Behörden an. Die Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Länder unterzeichneten gemeinsame Absichtserklärungen, in denen die Handelsabkommen dargelegt sind.

Die Zeremonie fand wenige Tage nach dem Tod der thailändischen Königinmutter Sirikit im Alter von 93 Jahren statt.

„Ich weiß, dass das thailändische Volk sie für immer als Inbegriff von Würde, Freundlichkeit und Anmut in Erinnerung behalten wird“, sagte Trump. „Sie war eine Frau, die so sehr geliebt und respektiert wurde.“